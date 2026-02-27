Slušaj vest

Svečanom ceremonijom održanom u Skoplju, Plazma Sportske igre mladih zvanično su započele svoje delovanje u Severna Makedonija, čime je otvoreno novo poglavlje najveće amaterske sportske manifestacije za decu i mlade u Evropi. Ugovor o pokretanju projekta potpisan je 27. februara, po licencnom modelu, što predstavlja prvi put da se Igre međunarodno šire na ovakav način.

Reč je o izvorno hrvatskom projektu koji već gotovo tri decenije promoviše sport, fer-plej i zajedništvo, a koji će tokom 2026. godine okupiti više od 400.000 dece u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Severnoj Makedoniji. Sve aktivnosti u okviru Igara u potpunosti su besplatne za učesnike.

Svečanosti u Skoplje prisustvovali su brojni visoki zvaničnici i gosti iz regiona i Evropske unije, među kojima i predsednik Vlade Republike Severne Makedonije Hristijan Mickoski, ministar sporta Borko Ristovski, kao i predsednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić.

Foto: SIM

Marić je istakao da je širenje Igara na nove zemlje deo dugoročne vizije projekta.

„Severna Makedonija oduvek je bila deo naše ideje. Ključni trenutak bio je kada smo prepoznali snažnu podršku Vlade i Ministarstva sporta. Posebno me raduje što će deca već ove godine učestvovati u takmičenjima i postati deo velike sportske porodice koja kroz sport gradi prijateljstva i bolju budućnost“, rekao je Marić.

Predsednik Vlade Hristijan Mickoski naglasio je značaj ulaganja u mlade kroz sport.

„U vremenu individualizma i društvenih mreža, život je timska igra. Kroz ovakve projekte gradimo generacije koje će zajedno stvarati i menjati društvo. Uveren sam da će mladi iz naše zemlje dostojno predstavljati Severnu Makedoniju na završnici u Splitu“, poručio je Mickoski.

Foto: SIM

Podršku projektu pružila je i Evropska unija. Komesar Evropske komisije Magnus Bruner istakao je da Sportske igre mladih imaju širi društveni značaj.

„Ovo nije samo fizička aktivnost, već prilika da se mladi povežu, upoznaju region i uče vrednosti tolerancije i fer-pleja. Upravo zato Evropska unija treba da podržava ovakve inicijative“, rekao je Bruner.

Foto: SIM

Posebnu pažnju izazvala je izjava bivšeg komesara Evropske komisije Johanes Han, koji je projekat ocenio kao jedinstven u regionu.

„Uveren sam da je ova inicijativa vredna Nobelove nagrade jer predstavlja jednu od najvećih akcija pomirenja na Balkanu. To je ulaganje u mlade, u zajedničke treninge, pobede i poraze koji uče decu saradnji, poštovanju i zajedničkom rastu. To je najbolja investicija koju možemo napraviti“, poručio je Han.

Ceremoniji su prisustvovali i brojni istaknuti sportisti, ambasadori Igara, kao i sportski radnici iz regiona, dok su snažnu podršku projektu pružili i dugogodišnji partneri i sponzori. Plazma Sportske igre mladih osnovane su 1996. godine u Split, a do danas je u njima učestvovalo više od 3,4 miliona dece i mladih.

Ulaskom Severne Makedonije u ovaj sportski pokret, Plazma Sportske igre mladih nastavljaju da šire poruku zajedništva, jednakih šansi i sporta dostupnog svima - bez izuzetka.