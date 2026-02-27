Slušaj vest

Ivan Miljković ostvario jeimpozantnu odbojkašku karijeru koja je trajala više od dve decenije.

Bio je Ivan Miljković olimpijski i evropski šampion sa Srbijom, osvajač najvećih klupskih takmičenja sa italijanskim Lubeom, igrao u Grčkoj, Kataru, Turskoj, mada je najveći trag ostavio u Seriji A. Vlasnik je i najvećeg transfera u odbojci, kada je dobio nadimak "Mister milijarda".

Ivan Miljković prilikom gostovanja u jednom podkastu Foto: Printskrin/jutjub

Čovek otvorenog srca

Isto tako, Ivan Miljković (46) uvek je bio atipičan čovek, držao je do svog stava i reči, otvoreno želeći da govori i polemiše o mnogim temama. Nije se dugo zadržao u Odbojkaškom savezu Srbije, iako je imao funkciju potpredsednika.

Nedavno je Ivan Miljković objavio knjigu "Prvaci na terenu, šampioni u finansijama" u kojoj se pozabavio temom novca i zarade sportista. Tu je dao mnoge korisne savete svim mladim sportistima, posebno onima koji su završili, ili se spremaju za kraj karijere.

Otvoreno je Ivan Miljković govorio o motivima da napiše knjigu.

- Nateralo me najviše kroz razgovor sa bivšim saigračima i mladima… Dolazimo uvek do pitanja: "Zašto nam do sada niko nije objasnio". Ajde onda ja da lepo napišem i onda nema izgovora, niko meni nije rekao. Nadam se da će inicirati sportiste i da se pozabave finansijama - rekao je Ivan Miljković tokom gostovanja na Nova TV.

1/5 Vidi galeriju Ivan Miljković Foto: Printskrin/Instagram

Luksuz mnogo košta

Bez ustezanja je nekadašnji odbojkaš pričao o stvarima koja javnost ne vidi kada su u pitanju uspešni sportisti.

- Ono što vidimo su uspesi na televiziji, zlatne medalje. Ali ne vide se troškovi, potrošnja luksuznog života i koliko potroše. Vrlo malo znamo šta se dešava sa njima. Statistika kaže da skoro 90 odsto se posle karijere vrate na pređašnji nivo ili bankrotiraju. Imamo Bekera, Ajversona kao primere da je tako. To su samo vidljivi i poznati, a ima onih za koje nismo čuli da su u jako teškoj situaciji.

Pokušao je da pojasni šta su najveći izazovi.

- Činjenica da je sve kombinacija različitih faktora. Zavisi od kulture, podneblja, koliko je razvijen odnos između roditelja i sportiste, prijatelja… Cela kombinacija dovede do toga da sportista odjednom ima 20-30 puta više prihoda i sada kaže - "Ja mogu sve!" Tu kreće problem. Sat počinje da odbrojava unazad. Da li će se sat zaustaviti na jednoj sezoni ili kao u mom primeru 17 godina karijere… Proživeo sam lep život ali nakon njega počinje pravi život.

Ivan Miljković slavi pobedu nad Italijom (3:1) i bronzanu medalju na SP u Italiji 2010. Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Sport je strast i ljubav

Veliki je izazov za svakog profesionalnog sportistu spremiti se za život po prestanku karijere.

- Svaki sportista ulazi u sport jer jer to njegova velika ljubav, strast od malih nogu. Kao posledica strasti dolazimo do toga da postane profesionalac od čega živi. Onda sat otkucava unazad. Svako ima odluku da li će se usmeriti ka obrazovanju i tokom karijere umesto da bude na socijalnim mrežama i gledati filmove ili da će čitati knjige. Nisu svesni da taj trenutak dolazi možda sutradan.

A, onda dolazi život na koji većina sportista nije navikla.

- Činjenica je da stresni trenutak, ne mora samo povreda već nešto drugo u životu, za celu porodicu i sportistu donosi pitanje kako se transformisati. Ako neko nije pripremljen ili svestan da će to doći jednog dana, pre ili kasnije… Može da uništi porodicu, prijatelji nestanu, nema magije, čim nema novca nema ni većine prijatelja.

Ivan Miljković prilikom gostovanja u jednom podkastu Foto: Printskrin/jutjub

Šta dalje posle karijere

Išao je Miljković u detalje.

- Tranzicija se dešava kada potpišeš prvi ugovor. To govorim roditeljima sportista. Tada počinje, vrhunac karijere zarađuješ kao profesionalac, a istovremeno razmišljaš šta ćemo za dan kasnije. Prolaziš kroz rotirajuća vrata iz jedne u drugu prostorije, a to je normalan život koji mora da dođe. Ne može niko da kaže da nije bio pripremljen.

Miljković kaže da je sve što treba sabrao u knjigu, kako bi olakšao neke odluke novim generacijama sportista.

- Mlađi su na socijalnim mrežama, više slušaju audio knjige i podkaste. Knjiga je samo deo priče da želim da podstaknem mlade i roditelje da razmišljaju, jer je bitno, doći će na dnevni red pre ili kasnije. Nemoguće da svi odmah počnu da razmišljaju, ali je važno da dopre do njih s vremena na vreme. Nema izgovora više - jasan je Miljković.

Čuveni srpski odbojkaš Ivan Miljković kaže da mu i danas prija kada ga ljudi zaustave na ulici i kažu da su uživali gledajući ga, iako od 5. maja 2017. godine više nije profesionalno u sali. Povremeno trenira rekreativce, ali ga danas ispunjavaju drugačiji izazovi.