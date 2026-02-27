Slušaj vest

"Samo igranje dva finala Kupa Srbije zaredom predstavlja veliki uspeh za naš klub. Ovog puta igramo u Subotici, pred njihovim navijačima i protiv ekipe koja je trenutno prva na tabeli. Ipak, imamo iskustvo igranja najvažnijih utakmica, a veliki deo ekipe je ostao na okupu, što nam daje dodatno samopouzdanje", naveo je Brđović, preneo je danas klub.

Utakmica finala Kupa Srbije između Radničkog i Spartaka na programu je u nedelju od 19 časova u Subotici.

Radnički brani trofej u nacionalnom kupu, koji je prošle godine osvojio pobedom nad Partizanom.

Kapiten Radničkog Ivan Kostić rekao je da smatra da je njegova ekipa spremna da "odgovori izazovu".

"Iza nas su finala Kupa i prvenstva iz prošle sezone, kao i osvojen Superkup. Taj pobednički osećaj nosimo sa sobom. Igraćemo u uslovima gde je mnogo toga na strani rivala, ali verujemo u sebe i spremni smo da odgovorimo izazovu", kazao je Kostić.

U jedinom duelu ova dva kluba u dosadašnjem delu sezone, koji je bio odigran u okviru 11. kola Super lige Srbije, Spartak je u Subotici pobedio 3:2.

(Beta)