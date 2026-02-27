Slušaj vest

Zuter je pobedila sa vremenom od 1:31,62 minuta.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Nina Ortlib sa 0,11 sekundi zaostatka, dok je treća bila Italijanka Sofija Gođa sa 0,24 sekunde zaostatka.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1.133 boda, 170 više od drugoplasirane Kamil Rast iz Švajcarske.

U plasmanu spusta, prva je Amerikanka Lindzi Von sa 400 bodova, 94 više od drugoplasirane Eme Ajher iz Nemačke.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u subotu, kad je na programu superveleslalom u Soldeu.

(Beta)