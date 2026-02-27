Novi, 11. tim Formule 1 objavio je da će njihov bolid nositi naziv MAC - 26, što je skraćeno od Mario Andreti Kadilak.

"Trke su bile radost mog života. Veliki je kompliment što Kadilak vidi te godine kao značajne i vredne ove časti. Cenim priliku koju mi pruža da imam trajnu saradnju sa Formulom 1 i iskreno sam zahvalan svima koji nastavljaju da priznaju moju ulogu u istoriji trka", rekao je Andreti.