Slušaj vest

Novi, 11. tim Formule 1 objavio je da će njihov bolid nositi naziv MAC - 26, što je skraćeno od Mario Andreti Kadilak.

"Trke su bile radost mog života. Veliki je kompliment što Kadilak vidi te godine kao značajne i vredne ove časti. Cenim priliku koju mi pruža da imam trajnu saradnju sa Formulom 1 i iskreno sam zahvalan svima koji nastavljaju da priznaju moju ulogu u istoriji trka", rekao je Andreti.

Za Kadilak će ove sezone u Formuli 1 voziti iskusni vozači Valteri Botas i Serhio Peres.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSVETSKI KUP U SOLDEU: Korin Zuter pobednica spusta
profimedia0590751192.jpg
Ostali sportoviMNOGI SPORTISTI KAD ZAVRŠE KARIJERU IZGUBE NOVAC, ALI I PRIJATELJE! NEKI I BANKROTIRAJU: Legenda srpskog sporta izneo frapantne podatke!
Ivan Miljković
Ostali sportoviSPORTSKE IGRE MLADIH STIGLE I U SEVERNU MAKEDONIJU: Veliki dan za kompletan region
DSC_4299_7_11zon.jpg
Ostali sportoviNOVI BEOGRAD HOĆE NOVU POBEDU: Apsolutni favoriti na papiru, žele isto i u bazenu
VK Radnički Kragujevac, VK Novi Beograd, vaterpolo

Pogledajte kako je Ataman dočekan u Pioniru Izvor: Kurir