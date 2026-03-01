Slušaj vest

Vozač KTM-a Pedro Akosta pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Tajlanda u Moto GP šampionatu.

Akosta je sa 21 godinom i 279 dana postao najmlađi pobednik sprint trke u Moto GP klasi.

Drugi je bio aktuelni šampion i vozač Dukatija Mark Markez, koji je tokom trke imao nekoliko duela sa Akostom.

Markez je u jednom trenutku trke bio prvi, ali je morao da prepusti poziciju Akosti nakon što ga je prethodno izgurao sa staze posle duela.

Vozač Trekhausa Raul Fernandez zauzeo je treće mesto, a bodove su još osvojili Ai Ogura, Horhe Martin, Bred Binder, Žoan Mir, Fabio di Đanantonio i Frančesko Banjaja.

Glavna trka za Veliku nagradu Tajlanda na programu je danas od 09.00 časova.

Akosta ima 12 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Markez sa devet, a na trećem mestu se nalazi Fernandez sa sedam.