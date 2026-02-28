Slušaj vest

Za nedelju dana, 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu počinje šampionat u Formuli 1.

Međutim, start sezone svetski šampiona Lando Noris dočekaće solo, jer ga je devojka Margarida Korseiro ostavila pre samo nekoliko dana.

Lando Noris i Margarida Korseiro
Lando Noris i Margarida Korseiro u danima ljubavi Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Prekid u februaru

Ista sudbina zadesila je i nešto mlađeg Kimija Antonelija, kojeg je napustila češka influenserka i vozač kartinga Eliška Babičkova.


Portugalska glumica i manekenka Margarida Korseiro nije se pojavila na proslavi titule asa Meklarena Landa Norisa i tada su mediji počeli sa spekulacijama. Prekid je najpre dospeo u javnost sredinom februara tokom predsezonskih testiranja Formule 1 u Bahrainu.

Margarida Korseiro Foto: Instagram

Slobodan muškarac  

Noris je u snimku na TikTok-u sa kolegom Karlosom Sainsom otkrio da nije u vezi.

- Jeste li ti i Magi u redu - pitao je Karlos Sains.


- Ne - odsekao je Noris, da bi potom dodao:

- Sada sam slobodan muškarac!

Noris i Korseiro bili su vezi od leta 2023. godine. Prvobitno su imali prvi prekid u 2024, ali su se pomirili i ponovo bili zajedno tokom 2025, a Magi je bila uz Landa na svim trkama, a njihov poljubac kada je Englez u Abu Dabiju osvojio titulu obišao je ceo svet.

Kimi Antoneli i Eliška Babičkova
Kimi Antoneli i Eliška Babičkova na jednoj trci Foto: Sven Severing / imago sportfotodienst / Profimedia

Čehinja nije više mogla  


Sa druge strane Kimi Antoneli, vozač Mercedesa, se nije oglašavao posle prekida, ali jeste njegova sada već bivša devojka Eliška Babičkova.


- Da, raskinuli smo. Ja sam bila ta koja je okončala vezu, jer sam ocećala da se više ne nalazimo u našim životima i onome što želimo u budućnosti - objavila je 18-ogodišnja Čehinja na društvenim mrežama i dodala:

- Nije bilo velike drame. Nisu bili uključeni drugi muškarci i druge žene, nije bilo prevare. Pogrešno je pretpostaviti tako nešto za Kimija i mene kao osobe.

