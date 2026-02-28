ZANOSNA PLAVUŠA OSTAVILA ŠAMPIONA FORMULE 1: Pukla ljubav! Nije jedini! I njegov prijatelj dobio "korpu"
Za nedelju dana, 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu počinje šampionat u Formuli 1.
Međutim, start sezone svetski šampiona Lando Noris dočekaće solo, jer ga je devojka Margarida Korseiro ostavila pre samo nekoliko dana.
Prekid u februaru
Ista sudbina zadesila je i nešto mlađeg Kimija Antonelija, kojeg je napustila češka influenserka i vozač kartinga Eliška Babičkova.
Portugalska glumica i manekenka Margarida Korseiro nije se pojavila na proslavi titule asa Meklarena Landa Norisa i tada su mediji počeli sa spekulacijama. Prekid je najpre dospeo u javnost sredinom februara tokom predsezonskih testiranja Formule 1 u Bahrainu.
Slobodan muškarac
Noris je u snimku na TikTok-u sa kolegom Karlosom Sainsom otkrio da nije u vezi.
- Jeste li ti i Magi u redu - pitao je Karlos Sains.
- Ne - odsekao je Noris, da bi potom dodao:
- Sada sam slobodan muškarac!
Noris i Korseiro bili su vezi od leta 2023. godine. Prvobitno su imali prvi prekid u 2024, ali su se pomirili i ponovo bili zajedno tokom 2025, a Magi je bila uz Landa na svim trkama, a njihov poljubac kada je Englez u Abu Dabiju osvojio titulu obišao je ceo svet.
Čehinja nije više mogla
Sa druge strane Kimi Antoneli, vozač Mercedesa, se nije oglašavao posle prekida, ali jeste njegova sada već bivša devojka Eliška Babičkova.
- Da, raskinuli smo. Ja sam bila ta koja je okončala vezu, jer sam ocećala da se više ne nalazimo u našim životima i onome što želimo u budućnosti - objavila je 18-ogodišnja Čehinja na društvenim mrežama i dodala:
- Nije bilo velike drame. Nisu bili uključeni drugi muškarci i druge žene, nije bilo prevare. Pogrešno je pretpostaviti tako nešto za Kimija i mene kao osobe.