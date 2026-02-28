Slušaj vest

"Ceo tim radi sjajno, želim da se zahvalim svima koji su vredno radili, kao i svima koji mi pomažu svakodnevno. Sjajan je osećaj ovako započeti sezonu, ali u nedelju ćemo pokušati da dođemo do prave pobede", naveo je Akosta, preneo je Sport klub.

Akosta je pobedio u sprint trci voženoj u sklopu trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Tajlanda.

Vozač KTM-a je do svoje prve pobede u kraljevskoj klasi i 12 bodova došao sa rezultatom od 19:39,155 minuta.

Drugo mesto, koje nosi devet bodova, zauzeo je aktuelni svetski šampion Mark Markes iz Dukatija sa 0,108 sekundi zaostatka, dok je treći sa 0,540 sekundi zaostatka bio član ekipe Trekhaus Raul Fernandes, koji je osvojio sedam bodova.

Bodove su još osvojili i Aj Ogura (Trekhaus), Horhe Martin (Aprilija), Bred Binder (KTM), Đoan Mir (Honda HRC Kastrol), Fabio di Đanantonio (Permatina) i Frančesko Banjaja (Dukati).

Markes je pri kraju današnje sprint trke bio kažnjen zbog agresivnog preticanja, zbog čega je morao da prepusti poziciju Akosti, što je i učinio pred poslednju krivinu.

"Bilo je zabavno boriti se ovako sa Markom. Istina je da se možda ne osećam kao pobednik jer me je propustio. Ali, svi imamo šansu u nedelju. ;Čak i da nisu kaznili Marka, bio bih zadovoljan svojom trkom. Zbog toga koliko sam se mučio prošle godine, i što sam se sada borio sa Markom, baš je lep osećaj", rekao je Akosta.

Trka za Veliku nagradu Tajlanda na programu je u nedelju od 9 časova u Buriramu.

(Beta)