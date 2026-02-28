Slušaj vest

Prevc je do svoje pete uzastopne pobede u Svetskom kupu i ukupno 12. trijumfa ove sezone stigao sa ukupno 433 boda, do kojih je došao skokovima od 213,5 metara u prvoj i 228,5 metara u drugoj seriji.

Drugo i treće mesto zauzeli su Austrijanci Štefan Embaher, sa 431,9 bodova, i Jonas Šuster, sa 401,1 bodom.

Prevc je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.714 bodova, 693 više od drugoplasiranog Rjoja Kobajašija iz Japana.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu drugo takmičenje na letaonici Kulm.

(Beta)