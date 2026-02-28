Slušaj vest

NovI Beograd je izuzetno agresivno igrao od samog starta, što im je već u prvoj četvrtini donelo vođstvo od četiri gola razlike 5:1.

1/23 Vidi galeriju VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Izabranici trenera Zorana Mijalkovskog su i u nastavku imali izuzetno ozbiljan pristup, a vođstvo je raslo iz minuta u minut.

Novi Beograd je tako osvojio tri veoma važna boda u borbi za plasman na Fajnal for regionalnog takmičenja, a najzaslužniji za trijumf bili su Nikola Lukić i Kristijan Šulc, koji su postigli po tri gola.

U redovima domaćih istakao se David Stevović sa četiri pogotka. U narednom kolu koje je na programu 11. marta Novi Beograd igra protiv ekipe Šapca.