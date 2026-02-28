Tu ih čeka Dinamo!
NESTVARAN PREOKRET U KUPU! Partizan pobedio Vojvodinu i ušao u finale!
Rukometaši Partizana su uspeli da se plasiraju u finale Kupa profesora doktora Branislava Pokrajca.
Oni su napravili ogroman preokret i eliminisali su ekipu Vojvodine sa 28:27 (16:15), koja je bila i branioc titule.
Najbolji igrač na meču bio je Nikola Crnoglavac sa 12 golova, Veljko Popović je postigao četiri, a po tri Ivan Mićić, Strahinja Stanković i Aljoša Damjanović. Kod Vojvodin eje najbolji bio Marko Srdanović sa pet golova, a po četiri su postigli Milan Jovanović i Fran Mileta.
Partizan će u finalu igrati protiv Dinama iz Pančeva.
