Rukometaši Partizana su uspeli da se plasiraju u finale Kupa profesora doktora Branislava Pokrajca.

Oni su napravili ogroman preokret i eliminisali su ekipu Vojvodine sa 28:27 (16:15), koja je bila i branioc titule. 

RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26 Foto: Dusan Milenkovic

Najbolji igrač na meču bio je Nikola Crnoglavac sa 12 golova, Veljko Popović je postigao četiri, a po tri Ivan Mićić, Strahinja Stanković i Aljoša Damjanović. Kod Vojvodin eje najbolji bio Marko Srdanović sa pet golova, a po četiri su postigli Milan Jovanović i Fran Mileta.

Partizan će u finalu igrati protiv Dinama iz Pančeva.

