Jovan Marjanović srpski MMA borac ostvario je pobedu na FNC 28 i vratio se na pobednički kolosek posle godinu i po dana od teškog poraza od Kamila Kraske.

Bio je ovo veoma težak meč za Jovana Marjanovića, koji je pravim čudom ostao u meču protiv Grka Simeona Karslidisa.

Grk je izuzetno opasan borac i to je dokazao i u ovoj borbi, gde je umalo "uspavao" Marjanovića, kada mu je napravio polugu na vratu i to stojeći na leđima srpskog borca.

Pravo je čudo kako je Jovan Marjanović ostao u borbi, delovalo je da su mu u jednom momentu pale ruke i da je gotovo, da će pasti u nesvest.

Ali, kada su ga svi otpisali, Marjanović je izveo čudo, bacio se i bacio je Grka na glavu, što ga je malo poremetilo i uspeo je da se izvuče iz njegovog stiska.

U drugoj rundi Jovanović je dominirao a zatim brutalno nokautirao rivala i sudija je morao da prekine borbu.

Posle meča je viđena emotivna proslava, urlik, nakon čega se Jovan i krstio, pa je kasnije održao emotivan govor, jer gde je pobedu posvetio preminuloj ćerkici svojih kumova, koju je trebalo da krsti 10 dana pre nego što je preminula.