Slušaj vest

Jovan Marjanović srpski MMA borac ostvario je pobedu na FNC 28 i vratio se na pobednički kolosek posle godinu i po dana od teškog poraza od Kamila Kraske.

Armada, MMA Foto: Armmada/babin.ph

Bio je ovo veoma težak meč za Jovana Marjanovića, koji je pravim čudom ostao u meču protiv Grka Simeona Karslidisa.

Grk je izuzetno opasan borac i to je dokazao i u ovoj borbi, gde je umalo "uspavao" Marjanovića, kada mu je napravio polugu na vratu i to stojeći na leđima srpskog borca.

Pravo je čudo kako je Jovan Marjanović ostao u borbi, delovalo je da su mu u jednom momentu pale ruke i da je gotovo, da će pasti u nesvest.

Ali, kada su ga svi otpisali, Marjanović je izveo čudo, bacio se i bacio je Grka na glavu, što ga je malo poremetilo i uspeo je da se izvuče iz njegovog stiska.

U drugoj rundi Jovanović je dominirao a zatim brutalno nokautirao rivala i sudija je morao da prekine borbu.

Posle meča je viđena emotivna proslava, urlik, nakon čega se Jovan i krstio, pa je kasnije održao emotivan govor, jer gde je pobedu posvetio preminuloj ćerkici svojih kumova, koju je trebalo da krsti 10 dana pre nego što je preminula.

Ne propustiteOstali sportoviMMA ZVER IZ NIŠA, URNISAO ENGLEZA: Srpski borac u nikad boljoj formi
screenshot-260.jpg
Ostali sportoviHRVATSKI MMA BORAC LUD ZA ZVEZDOM! "Teror" stigao u Srbiju, pa imao jedan NEOBIČAN ZAHTEV: Niko NIJE VEROVAO šta je tražio!
ivica-truscek.jpg
Ostali sportoviMMA SPEKTAKL U BEOGRADU: Marina i Jovan oduševili publiku, 3. kolo opravdalo očekivanja!
ante-alilovic--jovan-marjanovic-2-foto-mma-savez-srbije-jelena-calasan.jpg

Uprava napolje Izvor: MONDO/Dušan Ninković