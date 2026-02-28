SRBIN URLIKNUO, PA RASPLAKAO HRVATSKU GOVOROM: Trebalo je da je krstim, umrla je 10 dana ranije...
Jovan Marjanović srpski MMA borac ostvario je pobedu na FNC 28 i vratio se na pobednički kolosek posle godinu i po dana od teškog poraza od Kamila Kraske.
Bio je ovo veoma težak meč za Jovana Marjanovića, koji je pravim čudom ostao u meču protiv Grka Simeona Karslidisa.
Nakon velike pobede srpski borac je održao emotivan govor.
"Hvala vam svima na podršci! Hvala ljudima koji su mi pomogli, prijateljima, kumovima, braći, pripreme sam odradio na 30 odsto, hvala doktoru Jakovljeviću iz Banja Luke", počeo je, a onda objasnio koliko mu sve znači:
"A sad, zašto sam ispustio ovaj krik. Pobeda posle godinu i po dana, značajna je i nije značajna. Ja sam prihvatio izazov od prvog izazivača za titulu. E sad, zašto nisam odustao od priprema za ovaj meč, iako sam imao puno pravo. Pre 3 meseca je mom kumu preminula šestomesečna ćerka, to dete je ja trebalo da krstim 10 dana pre smrti, to dete je ja trebalo da krstim, neka joj Bog da spokoj na ovom svetu. Ovu pobedu posvećujem njoj. Mom prijatelju Anji i Mladenu želim da prođu kroz ovo, a njemu hvala i slava za sve. Slava Bogu", u emotivnom tonu je završio izlaganje Marjanović.