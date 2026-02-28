"A sad, zašto sam ispustio ovaj krik. Pobeda posle godinu i po dana, značajna je i nije značajna. Ja sam prihvatio izazov od prvog izazivača za titulu. E sad, zašto nisam odustao od priprema za ovaj meč, iako sam imao puno pravo. Pre 3 meseca je mom kumu preminula šestomesečna ćerka, to dete je ja trebalo da krstim 10 dana pre smrti, to dete je ja trebalo da krstim, neka joj Bog da spokoj na ovom svetu. Ovu pobedu posvećujem njoj. Mom prijatelju Anji i Mladenu želim da prođu kroz ovo, a njemu hvala i slava za sve. Slava Bogu", u emotivnom tonu je završio izlaganje Marjanović.