AUUU! BOJKOVIĆ NEMILOSRDAN! Brutalan povratak srpskog MMA borca - kako je samo nokautirao Ukrajinca
Posle dva vezana poraza srpski MMA borac Marko Bojković je zabeležio je pobedu na FNC 28!
On je nokautirao ukrajinskog borca Ivana Vulčina!
Prva runda protekla je u blagoj dominaciji srpskog borca koji je Ukrajincu zadao agresivne udarce. Međutim, Ivan Vulčin je znao isto tako da uzvrati, te mu je raskrvario arkadu.
Marko Bojković je u drugoj rundi izdominirao, da bi u trećoj zadao finalan udarac.
