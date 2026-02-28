Slušaj vest

Posle dva vezana poraza srpski MMA borac Marko Bojković je zabeležio je pobedu na FNC 28!

On je nokautirao ukrajinskog borca Ivana Vulčina!

Prva runda protekla je u blagoj dominaciji srpskog borca koji je Ukrajincu zadao agresivne udarce. Međutim, Ivan Vulčin je znao isto tako da uzvrati, te mu je raskrvario arkadu.

Marko Bojković je u drugoj rundi izdominirao, da bi u trećoj zadao finalan udarac.

Pogledajte:

MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport