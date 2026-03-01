Slušaj vest

Na sednici su usvojeni svi predloženi izveštaji i planski dokumenti.

Delegati su jednoglasno usvojili Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, zatim Izveštaj o radu Saveza za 2025. godinu, Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2025. godinu, kao i Izveštaj Nadzornog odbora za 2025. godinu. Nakon rasprave, Skupština je usvojila i Finansijski plan saveza za 2026. godinu.



Sednicom je predsedavao predsednik Upravnog odbora Slobodan Branković, koji je u uvodnom obraćanju istakao stabilno poslovanje i kontinuitet razvoja srpske atletike u protekloj godini, kao i ambiciozne planove za 2026, sa posebnim akcentom na vrhunski sport, rad sa mlađim kategorijama i organizaciju velikih takmičenja u Srbiji.

Redovna sednica Skupštine protekla je u konstruktivnoj atmosferi, uz saglasnost delegata da su ostvareni rezultati u 2025. godini dobra osnova za dalji napredak i realizaciju planiranih aktivnosti saveza u tekućoj godini.

