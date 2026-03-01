Slušaj vest

Srpski MMA borac je, podsetimo, u subotu uveče nokautom pobedio Ukrajinca Ivana Vulčina.

"Pritisak je bio velik, nisam osetio slast pobede godinu dana. Ovaj meč mi je bio takav da su Forgi (Dražen Forgač, prvi čovek FNC) i Icko (trener Ivan Đorđević) odabrali dobru borbu. Stend-ap borac, svi oko mene su bili pod stresom. Icka su pljuvali, meni je bilo najteže. Ušao sam u kavez, videli ste i sami", rekao je Marko Bojković.

Kako je prošla borba?

"Nije bilo kako sam očekivao, pritsak nisam osećao pre borbe, ali onda sam osetio pritisak čim sam izašao, setio sam se poslednje dve borbe. Ovaj momak je primio neverovatne udarce, primio sam i ja, ali ne osećam ništa. Hvala svima koji su došli, i ovima koji navijaju za mene i oni koji ne navijaju, samo trenirajte MMA", rekao je i onda dodao još reči o borbi:

"Nisam mogao da verujem, ja ga čukam, čukam, čekam trenera. Ali ne može, ove pesnice ne može niko da izdrži. Kad vidim komadiće mesa, kao na njegovom licu. Ko god, ja sam tu, biću još dugo u FNC-u, jer imam još mnogo da napredujem. Velika mi je čast i zadovoljstvo, ja sam od prvog događaja u FNC-u".

FNC se vraća u Beograd.

"Za Beograd, nije mi bitno, rekao sam Forgiju da bih radio i Ljubljanu, treba da budem što aktivniji, treba mi da osetim borbu, ja sam čovek koji voli haos i borbu, nadam se Forgi da ćeš naći mesta za mene".

Govorio je srpski borac o problemima kroz koje je prošao.

"Treneri su mi pričali da treba da vratim onaj osećaj, kao kada si dete i želiš da uđeš u zabavni park. Ulazak u kavez je za mene postala trauma, na tome sam radio, dosta smo pričali, tako sam i ušao, uživao sam u procesu, bio sam ono što jesam, niko me nije sputavao. Da nije bilo mojih trenera, videli bismo kako bi to bilo. Za svakog borca je teško, kada ti se ceo region smeje, izgubiš, pa opet izgubiš, ali zato smo tu gde jesmo".

"Janičića ću kad-tad da..."

Dobio je Bojković pitanje o potencijalnim revanš borbama sa Janičićem i Dezmaeom.

"Ne zanima me, ja imam svoj put, ko god bude, biće, ja ću svakog da pobedim, verujem da mogu svakog da pobedim. Ima vremena za mene, ljudi zaboravljaju da oni imaju po 10 godina više od mene, ja sam sa 24 godina doživeo veće iskustvo, sada se veselim svojoj karijeri, pogotovo ovoj godini. Ne može gore, prozivao sam, ku*čio sam se, gubio, posle sam opet izgubio, sve sam prošao... i povrede i koga god mi da Forgi, nokautiraću ga, nema više poraza za mene", rekao je Bojković, a onda iznenada promenio ton:

"Sad sam popio dve limenke Monstera, pa me uradilo na agresiju, malopre ste me pitali za Janičića i Dezmaea. Ako mi daju Janičića i Dezmaea, to su dve pi***ce, ima kad tad njih dvojicu, kad-tad ću ih...", rekao je Bojković.

Kaže da je uživao u borbi protiv Ukrajinca.

"Uživao sam jako, jer generalno volim nasilje. Bilo je lepo i primiti, pokazao sam da volim da primim udarce u glavu".

Kako je na njega uticao poraz od Janičića.

"Ja sam jedna seljačina koja je htela da bude gospodin. Ja znam da sam prema ljudima koji me znaju, momci iz ATT-a, to je moja druga kuća, samo sam prema prijateljima pošten, a drugi koji ne znaju šta će pričati, neka sude, ja sam tu da pravim šou, da organizacija raste, ljudi vole da gledaju tenzije i seljačine poput mene", zaključio je Marko Bojković.

