Šokantne i užasne vesti stigle su nam iz Amerike.

Kevon Goldson, student Univerziteta Linkoln i 23-godišnji jamajčanski atletičar, izgubio je život pošto ga je nasmrt izbola devojka, takođe atletičarka, 27-godišnja Denita Džekson.

Prema izveštaju policije iz Džeferson Sitija, policajci su u ranim jutarnjim časovima odgovorili na poziv i na licu mesta zatekli Goldsona sa teškim povredama u predelu grudi i leđa. Hitno je prebačen u Univerzitetsku bolnicu, ali mu spasa nije bilo i podlegao je povredama.

Za svirepo ubistvo i monstruozan zločin optužena je Denita Džekson koja je uhapšena, a tužilaštvo ju je optužilo za ubistvo drugog stepena.

Detalji zločina su jezivi - svemu je prethodila svađa između partnera. Sumnjali su u neverstvo, a u verziji događaja iz ugla optužene, Denita se vratila kući ranije jer joj nije bilo dobro i zatekla dečka u svojoj sobi. Posle kratke svađe on je navodno udario u stomak i počeo da je davi, a ona je navodno uhvatila nož i ubila ga u samoodbrani.

Istraga je i dalje u toku. Sud će u narednim danima doneti odluku o daljim koracima u ovom slučaju, dok se porodica i prijatelji opraštaju od prerano preminulog sportiste.

