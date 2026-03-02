Slušaj vest

Takmičenje je održano tokom meseca ramazana i važi za jedno od najznačajnijih regionalnih e-sport dešavanja u ovom periodu.

Veliko interesovanje publike osećalo se širom grada - kafići i internet klubovi tokom večernjih sati bili su puni gledalaca koji su pratili prenose mečeva i navijali za svoje favorite.

Posebnu pažnju izazvao je duel između ekipa Novix internetklub i interklub Matrix, koji je završen trijumfom tima Novix.

Nakon pobede usledilo je slavlje na ulicama Novog Pazara, uz vatromet i bakljadu, što je dodatno potvrdilo koliko ovaj turnir znači mladima i ljubiteljima gejminga u gradu.

Slavlje u Novom Pazaru posle Ramazanskog turnira Izvor: kurir televizija

Ne propustiteOstali sportoviMARKO BOJKOVIĆ SKROZ UNIŠTIO PROTIVNIKA! Lice Ukrajinca pokriveno ranama nakon borbe sa Srbinom, oglasio se i pokazao kako izgleda
Marko Bojković i Ivan Vulčin
Ostali sportovi"JA SAM SELJAČINA KOJA JE HTELA..." Haos na konferenciji Marka Bojkovića: Ove pesnice ne može niko da izdrži, Janičića ću kad-tad da...
Marko Bojković
Ostali sportoviSTABILNO POSLOVANJE I KONTINUITET RAZVOJA! Održana redovna sednica skupštine Srpskog atletskog saveza
Srpski atletski savez, sednica
Ostali sportoviMOTO GP: Akosta ispisao istoriju na Tajlandu!
Pedro Akosta