Takmičenje je održano tokom meseca ramazana i važi za jedno od najznačajnijih regionalnih e-sport dešavanja u ovom periodu.

Veliko interesovanje publike osećalo se širom grada - kafići i internet klubovi tokom večernjih sati bili su puni gledalaca koji su pratili prenose mečeva i navijali za svoje favorite.

Posebnu pažnju izazvao je duel između ekipa Novix internetklub i interklub Matrix, koji je završen trijumfom tima Novix.

Nakon pobede usledilo je slavlje na ulicama Novog Pazara, uz vatromet i bakljadu, što je dodatno potvrdilo koliko ovaj turnir znači mladima i ljubiteljima gejminga u gradu.