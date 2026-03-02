U Novom Pazaru u toku je tradicionalni Ramazanski turnir u Counter-Strike 2, koji je i ove godine okupio veliki broj ekipa i zaljubljenika u e-sport iz celog regiona.
Ostali sportovi
VATROMET I BAKLJADA NA PROSLAVI: Tradicionalni turnir dobio punu pažnju Novopazaraca
Slušaj vest
Takmičenje je održano tokom meseca ramazana i važi za jedno od najznačajnijih regionalnih e-sport dešavanja u ovom periodu.
Veliko interesovanje publike osećalo se širom grada - kafići i internet klubovi tokom večernjih sati bili su puni gledalaca koji su pratili prenose mečeva i navijali za svoje favorite.
Posebnu pažnju izazvao je duel između ekipa Novix internetklub i interklub Matrix, koji je završen trijumfom tima Novix.
Nakon pobede usledilo je slavlje na ulicama Novog Pazara, uz vatromet i bakljadu, što je dodatno potvrdilo koliko ovaj turnir znači mladima i ljubiteljima gejminga u gradu.
Reaguj
Komentariši