Italijanski vozač je računajući prošlu sezonu zabeležio treći uzastopni trijumf u Moto GP-ju, čime je postao prvi motociklista Aprilije sa takvim učinkom u "kraljevskoj klasi".

Drugo mesto je zauzeo vozač KTM-a i pobednik subotnjeg sprinta Španac Pedro Akosta (preko pet sekundi zaostatka za pobednikom), dok se njegov sunarodnik Raul Fernandes (Trekhaus rejsing) popeo na poslednje mesto pobedničkog podijuma.

1/11 Vidi galeriju Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Aktuelni svetski prvak Mark Markes iz Dukatija trku je završio pet krugova pre kraja zbog problema sa gumom, dok je njegov mlađi brat Aleks Markes (Gresini rejsing) krug kasnije izleteo sa staze.

U generalnom plasmanu Moto GP-ja vodi Akosta sa 32 boda, drugi je Beceki sa 25 bodova, a treći Fernandes ima 23 boda.

Naredna trka vozi se 22. marta za Veliku nagradu Brazila.