Na Instagramu je osvanula fotografija koja je oduševila celu Srbiju. U Los Anđelesu upriličeno je veče za pamćenje, naime, za istim stolom našli su se Novak Đoković, Bogdan Bogdanović i MMA borac Uroš Medić.

Medić, koji je nedavno zakoračio među 15 najbolje rangiranih boraca UFC velter kategorije, pohvalio se fotografijom sa najtrofejnijim teniserom planete i kapitenom košarkaške reprezentacije Srbije, izazvavši veliku pažnju na društvenim mrežama.

Foto: medicu / Instagram

Đoković je u Kaliforniju doputovao zbog nastupa na mastersu u Indijan Vels, dok je Bogdanović bio u ulozi domaćina kao član LA Klipersa.

Elitnom društvu pridružili su se i Novakov menadžer Karlos Gomez-Erera, kao i dugogodišnji prijatelji Mark Stilitano i Aleksandar Komatina, pa je jasno da je veče proteklo u šampionskom raspoloženju.