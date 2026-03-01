Slušaj vest

Tridesetdvogodišnja Kosgei slavila je vremenom 2:14:29 sata, čime je za više od dva minuta nadmašila drugoplasiranu Etiopljanku Bertukan Velde, koja je trku završila za 2:16:36. Treće mesto zauzela je njena sunarodnica Havi Fejsa rezultatom 2:17:39.

Dosadašnji rekord staze iznosio je 2:15:55, a postavila ga je dvostruka pobednica Tokija Sutume Asefa Kebede 2024. godine.

Kosgei, osvajačica srebrne medalje u maratonu na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021, najavila je da planira da u budućnosti nastupa za Tursku, sa ciljem učešća na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"U Keniji ima mnogo atletičara. Želim da mlađe generacije slede moj put i pridruže mi se u Turskoj", izjavila je Kosgei, a preneo Bi Bi Si (BBC).

U muškoj konkurenciji Etiopljanin Tadese Takele odbranio je titulu posle uzbudljivog sprint finiša. Takele je pobedio u vremenu 2:03:37, ispred Kenijca Džofrija Toroitiča, dok je treći bio još jedan Kenijac Aleksander Mutiso Munjao sa sekundom zaostatka.

"Znao sam da će završnica odlučiti pobednika. Oko 41. kilometra sam sačekao rasplet i potom krenuo u napad pred sam cilj", rekao je 23-godišnji Takele.