On je do druge pobede u Kulmu u roku od 24 sata stigao skokovima od 238 i 245,5 metara, koji su mu doneli ukupno 463,2 poena.

Slovenac je bio najbolji u obe serije, uključujući i rekordan let od 245,5 metara u drugoj seriji, i drugoplasiranog Austrijanca Štefana Embahera je nadmašio za 24,8 bodova.

Austrijanac je u prvoj seriji skočio 240,5 metara, dok je Slovenac sa dva zaletišta niže doskočio na 238 metara i pred finale imao 12,8 bodova prednosti.

U finalnoj seriji Embaher je doskočio na 225 metara, a potom je Prevc letom od 245,5 metara, novim rekordom skakaonice u Kulmu, definitivno rešio pitanje pobednika.

Domen Prevc

Prethodni rekord držao je njegov brat Peter Prevc, koji je 2016. godine skočio 244 metra.

Treće mesto osvojio je Norvežanin Johan Andre Forfang, sa zaostatkom od 58,2 boda.

Osam takmičenja pre kraja sezone, Prevc u ukupnom poretku Svetskog kupa ima čak 761 bod prednosti u odnosu na drugoplasiranog Japanca Rjoju Kobajashi. Veliki kristalni globus mogao bi da osvoji već na narednoj skakaonici u Lahtiju.

Ovo je bila 13. pobeda Prevca u sezoni i 22. u karijeri u Svetskom kupu, čime se bratu Petru približio na samo dve pobede zaostatka.