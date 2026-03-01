Slušaj vest

Reprezentativci Srbije su bronzanom medaljom otvorili učešće na Evropskom seniorskom prvenstvu vazdušnim pištoljem u Jerevanu.

Bronzanim odličjem okitila se muška ekipa pištoljem, u kojoj su uz petostrukog olimpijca Damira Mikeca, bila i dvojica juniora, debitanata na seniorskom EP, Uroš Gajić i Mateja Tripković.

Mikec je ušao u borbu i za pojedinačnu medalju, a na kraju je u finalu zauzeo sedmu poziciju.

Današnjom bronzom naše muške ekipe pištoljem su posle tri godine pauze nastavile niz osvajanja evropskih odličja. Prethodno odličje bilo je takođe bronzanog sjaja, u Talinu 2023.

Visoke plasmane prvog dana ostvarili su i miks timovi puškom. Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac su osvojili osmo, a Anđelija Stevanović i Lazar Kovačević 13. mesto.

Za osvajanje ekipne bronze najviše je, naravno, zaslužan Damir Mikec, pogodivši 578 krugova u kvalifikacijama, što mu je donelo sedmo mesto u izjednačenoj borbi za ulaznice za finale. Petorica strelaca rangiranih od pete do osme pozicije su zabeležili isti rezultat, pa su o tome ko će kao sedmi i osmi proći dalje, odlučivali unutrašnji centri.

Međutim, uspeha ne bi bilo da dvojica 18-godišnjih srpskih debitanata nisu dali značajan doprinos. Obojica su postigla znatno bolje rezulate nego pre tri nedelje na juniorskom šampionatu kontinenta. Uroš Gajić je sa 574 kruga bio 23, a Mateja Tripković je sa 567 zauzeo 52. poziciju u konkurenciji 77 strelaca

Komentarišući ekipnu bronzu, Jasna Šekarić, šef stručnog štaba i selektor za pištolj, kaže:

-Uvek sam optimista, potajno sam se nadala visokom plasmanu, znajući potencijale naših strelaca. Bronza je ipak prijatno iznenađenje. Na osnovu rezultata koji su donosili timske medalje na prethodnim prvenstvima Evrope se činilo da naša podmlađena ekipa nije u krugu kandidata za postolje. Međutim, obradovali su nas i srce mi je puno. Damir Mikec je odradio ono što se od njega i očekivalo i postigao rezultat koji ga je odveo u finale. Uroš Gajić i Mateja Tripković su se odlično snašli, borili se žestoko do početka do kraja. Trema ih nije sputala, što mi je posebno drago zbog Mateje koji prvi put učestvuje na velikom seniorskom takmičenju, za razliku od Uroša koji je prošle godine debitovao na Svetskom prvenstvu.

Srpski tim, sa dvojicom juniora, debitanata, je iznenadio rivale. Ipak, Gajić i Tripković nisu iznenada došli do seniorskog tima.

-Medalja je rezultat sistemskog rada na podmlađivanju reprezentacije. Gajić i Tripković spadaju u grupu talentovanih takmičara koji značajno napreduju u poslednje vreme, a na to utiču i bolji uslovi rada, koje smo dobili otvaranjem streljane u Multifunkconalnoj dvorani u Košutnjaku. Procenili smo da je došlo vreme da dobiju šansu u najjačoj konkurenciji i priliku su opravdali – dodala je Jasna Šekarić.

Zlato je osvojila Italija, druga bila Turska. Iza Srbije na četvrtom i petom mestu ostali su favoriti, Ukrajina i Nemačka. U ekipnom takmičenju je učestvovalo 14 reprezentacija.

Oko dva sata posle osvojene bronze sa ekipom, Damir Mikec je krenuo u borbu za pojedinačno odličje u finalu. Bilo je to njegovo deseto pojedinačno finale na šampionatima kontinenta vazdušnim oružjem, a ciljao je petu medalju. Ipak, nije uspeo. Početkom finala je bio na četvrtom mestu, kasnije na šestom, pa petom. Zbog nešto lošijeg 14. hica izgubio je korak za rivalima i ispao kao sedmoplasirani, ponovivši plasman iz kvalifikacija. Zlato je osvojio Anton Aristarkov, koji je dva puta bio šampion Evrope kao član ekipa Rusije, a sada je došao do prvog seniorskog pojedinačnog evropskog odličja.

Oba srpska miks tima puškom su u kvalifikacijama ostvarila dobre rezultate, ali konkurencija je bila izuzetna, pa su ostali bez plasmana u finale. Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac su skupili 631,0 krug i zauzeli osmo mesto. Anđelija Stevanović i Lazar Kovačević su sa 630,0 bili 13. u konkurenciji 50 mikseva. Četvrto mesto i plasman u finale je vredelo čak 632,5 krugova. Nivo rezultata je bio znatno viši nego na prošlogidšnjem EP u Osijeku. Havranova i Rakonjac su na šampionatu 2025. godine sa 631,5 krugova bili drugi u kvalifikacijama i na kraju osvojili srebro.

Borbe za medalju su održane po novim pravilima, identičnim kao i u pojedinačnim disciplinama. Trijumfovao je iskusni norveški tim Janet Heg Dueštad/Jon Herman Heg, koji je 2025. u Osijeku bio treći.

Naše dve predstavnice u ženskom takmičenju pištoljem, juniorke Tea Mikec i Nađa Martinović su zauzele 29. i 33. poziciju.

Vazdušni pištolj, muškarci: 1. Anton Aristarkov (Neutralni takmičar) 242,2, 2. Robin Valter (Nemačka) 241,4, 3. Džejson Solari (Švajcarska) 219,3... 7. Damir Mikec 136,9... Kvalifikacije: 1. Mona (Italija) 583... 7. Mikec 578... 23. Uroš Gajić 574... 52. Mateja Tripković 567... Ekipno: 1. Italija 1.737, 2. Turska 1.729, 3. Srbija 1.719...

Vazdušna puška, miks, finale: 1. Norveška 1 (Janet Heg Dueštad/Jon Herman Heg) 506,7, 2. Nemačka 1 (Ana Jansen/Maksimilijan Ulbrih) 504,4, 3. Švedska 1 (Amanda Jozefin Karlson/Viktor Lindgren) 437,8...Kvalifikacije: 1. Norveška 1 634,8... 8. Srbija 1 (Aleksandra Havran/Aleksa Rakonjac) 631,0... 13. Srbija 2 (Anđelija Stevanović/Lazar Kovačević) 630,0...

Vazdušni pištolj, žene Kvalifikacije: 1. Pjatrova (Neutralna takmičarka) 578... 29. Tea Mikec 564... 33. Nađa Martnović 563...