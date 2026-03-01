Slušaj vest

Srpska atletičarka Milica Gardašević pobedila je danas u skoku udalj na dvoranskom Prvenstvu Srbije u Beogradu.

Atletičarka Vojvodine je slavila skokom od 6,41 metar, čime je zabeležila četvrti uzastopni trijumf na nacionalnom prvenstvu, a slavila je ispred Milice Stanimirović, koja je skočila 6,17 metara.

Milica Gardašević

Drugog dana Prvenstva Srbije održane su i trke na 60 metara s preponama, trke na 200 i 800 metara, kao i takmičenje u troskoku.

U trci na 60 metara prepone slavio je Bojan Novaković sa istrčanih 7,98 sekundi, a u ženskoj konkurenciji titulu prvaka je odbranila Anja Lukić vremenom od 8,30 sekundi, preneo je Srpski atletski savez.

Atletičar Novog Pazara Aldin Ćatović je nakon slavlja u trci na 1.500 metara pobedio i u trci na 800 metara u vremenu od 1:51,63 minuta, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Maša Rajić u vremenu od 2:10,31 minut.

Boško Kijanović bio je najbrži u trci na 200 metara, a kroz cilj je prošao za 21,46 sekundi. Titulu najbolje na 200 metara osvojila je atletičarka Vojvodine Tamara Milutinović sa istrčanih 24,29 sekundi.

U muškom troskoku pobedu je zabeležio Nikola Ilić sa preskočenih 15,69 metara.

Prvenstvo Srbije u dvorani održano je u Atletskoj dvorani u Beogradu.