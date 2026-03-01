Slušaj vest

Odbojkašice Uba osvojile su večeras titulu u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Subotici pobedile TENT sa 3:2, po setovima 25:17, 26:24, 22:25, 15:25, 15:13.

Meč između Uba i obrenovačkog TENT-a trajao je 148 minuta, a odbojkašice Uba po treći put su osvojile titulu u nacionalnom Kupu, dok je TENT igrao treće uzastopno finale (osvojena titula u sezoni 2024/25.).

Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

 Ub su do pobede u jubilarnom 60. finalu Kupa Srbije vodile Aliona Martinjuk i Isidora Rodić sa po 20 poena, dok je Bojana Ćelić upisala 17 poena.

U ekipi TENT-a bolja od ostalih je bila Tamara Miljević sa 22 poena, a poen manje je upisala Nevena Sajić.

Večeras je na programu i finale Kupa Srbije za muškarce između Radničkog iz Kragujevca i Spartaka.

Ne propustiteOstali sportoviHITNO! Pokrenut disciplinski postupak protiv trenera Partizana koji je gnusno vređao devojke!
Nenad Živanović, odbojkašice Partizana, odbojkašice
Ostali sportoviEVO KO JE TRENER PARTIZANA KOJI JE IZVREĐAO IGRAČICE NA TAJM-AUTU! Sve crno na belo! Kako je mogao ovo da im kaže? (VIDEO)
Nenad Živanović
Ostali sportoviNEVIĐENI SKANDAL NA VEČITOM DERBIJU: Trener Partizana gnusno izvređao svoje odbojkašice! Pogledajte snimak jezivog obraćanja
Nenad Živanović, odbojkašice Partizana, odbojkašice
Ostali sportoviLIGA ŠAMPIONA: Odbojkašice Železničara poražene od Olimpijakosa
Železničar Lajkovac, odbojkašice
Ostali sportoviKUP IZAZIVAČA: Odbojkašice Zvezde izgubile od Šapel le Erlemona u prvoj utakmici šesnaestine finala
FIVB, Odbojka, Odbojkašice

Tijana Bošković, Hande Baladin, odbojkašice Izvor: Kurir