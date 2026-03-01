Slušaj vest

Vaterpolisti Šapca poraženi su u Herceg Novom od ekipe Jadrana sa 10:13 (3:4, 0:2, 2:3, 5:4), u utakmici 12. kola Regionalne lige.U ekipi Šapca bolji od ostalih je bio Nemanja Stanojević sa šest golova.

Najbolji učinak u crnogorskoj ekipi imali su Strahinja Gojković i Danil Merkulov sa po tri gola.

Jadran iz Herceg Novog zauzima drugo mesto na tabeli Regionalne lige sa 25 bodova, a isti učinak na trećem mestu ima kotorski Primorac.

Šabac se nalazi na petoj poziciji sa 22 boda.

U narednom kolu Šabac dočekuje Novi Beograd, dok Jadran gostuje Primorcu.

