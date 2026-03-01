Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Viktor Nemeš osvojio je bronzanu medalju na drugom ovosezonskom turniru iz renkig serije koji se održao u Tirani.

Nekadašnji svetski prvak i trostruki vicešampion Evrope je tako na najbolji mogući način obeležio povratak u nacionalni tim posle godinu i po dana pauze.

Viktor Nemeš Foto: RSS, Rvački savez Srbije, OKS

Nemeš je u kategoriji do 82 kilograma u prvom kolu posle velike i iscrpljujuće borbe, u kojoj je imao prednost do 45 sekundi pre kraja, poražen od Mahamadamina Hoseinija iz Irana sa 5:2, ali je potom sjajnim rvanjem kroz repesaž stigao do bronze.

Prvo je ubedljivo pobedio Šahina Badagimofrada iz Katara sa 9:1, a potom je u odlučujućem meču za odličje savladao Amerikanca Kamala Amira Beja sa 2:0.

Od ostalih srpskih reprezentativaca koji su nastupili na Renking turniru u glavnom gradu Albanije, Aleksa Ilić poražen je u četvrtfinalu, dok su Aleksandar Komarov, Uroš Krstin i Sebastijan Nađ eliminisani u kvalifikacijama.

Najbolji srpski rvači nastavljaju sa pripremama za Evropsko prvenstvo koje se upravo u Tirani održava od 20. do 26. aprila.