Italijanska skijašica Federika Brinjone saopštila je danas da do kraja sezone neće nastupati u Svetskom kupu, navodeći da njen organizam "plaća cenu" zbog ubrzanog povratka posle teške povrede noge.

Brinjoneova je odluku donela nakon nastupa u Andori, gde je tokom vikenda zauzela 15. i osmo mesto u dve trke superveleslaloma u okviru Svetskog kupa.

Prethodno je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini osvojila dve zlatne medalje, u superveleslalomu i veleslalomu.

"Mnogo sam tražila od svog tela tokom ovih meseci. Pokušala sam da nastavim sezonu, ali sada telo plaća cenu. Pošto je sezona pri kraju, odlučila sam da napravim pauzu, dam sebi vremena i nastavim rehabilitaciju", izjavila je Brinjone.

Italijanka je u aprilu prošle godine doživela težak pad, pri čemu je polomila više kostiju leve noge i tri meseca nije mogla da hoda. Imala je dve operacije i 42 šava, a u nozi i dalje ima metalnu pločicu i više šrafova. Na stazu se vratila tek krajem januara, nešto više od dve nedelje pre početka Olimpijskih igara.

Zbog pauze, Brinjoneova će propustiti predstojeće trke Svetskog kupa na domaćem terenu u Val di Fasi, kao i poslednja dva takmičenja u švedskom Oreu i norveškom Lilehameru.

Prošle nedelje nagovestila je i mogućnost završetka karijere ukoliko se stanje povređene noge uskoro ne popravi.

Sa 35 godina, Brinjoneova je postala najstarija skijašica koja je osvojila olimpijsko zlato u alpskom skijanju, dok je u prošloj sezoni bila ukupna pobednica Svetskog kupa.

