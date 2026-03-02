Slušaj vest

Predsednik Svetske automobilske federacije (FIA) Mohamed Ben Sulajem izjavio je danas da će zbog izbijanja sukoba na Bliskom istoku donošenja odluka o predstojećim trkama Formula 1 u tom regionu zavisiti od bezbednosti svih učesnika što je apsolutni prioritet. Formula 1 je narednog meseca planirala trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, državama koje su poslednjih dana bile meta napada nakon zajedničkih vojnih udara Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran.

U saopštenju FIA se navodi da se situacija pažljivo prati i u vezi sa Svetskim prvenstvom u izdržljivosti, koje sezonu započinje krajem meseca trkom u Kataru.

"U stalnom smo kontaktu sa našim članicama, promoterima šampionata, timovima i kolegama na terenu, dok pažljivo i odgovorno pratimo razvoj događaja", objavio je Ben Sulajem u ponedeljak na Instagramu.

"Bezbednost i dobrobit biće vodilja u proceni predstojećih događaja u okviru FIA Svetskog prvenstva u izdržljivosti i FIA Svetskog prvenstva Formule 1", dodao je prvi čovek FIA.

Ben Sulajem, koji je poreklom iz Dubaija, poručio je i da je FIA "duboko pogođena gubitkom ljudskih života" i da stoji uz porodice i zajednice koje su pogođene sukobima, izrazivši nadu u "smirenje situacije, bezbednost i brz povratak stabilnosti".

Uprkos poremećajima u putovanjima, ekipe i osoblje Formule 1 su, nakon predsezonskih testiranja u Bahreinu, otputovali u Melburn gde se ove sedmice vozi trka za Veliku nagradu Australije, kojom počinje nova sezona.

Karavan Formule 1 će potom nastaviti sezonu trkama u Kini i Japanu, pre nego što je na programu Velika nagrada Bahreina 12. aprila, dok je trka za Veliku nagradu Saudijske Arabije zakazana sedam dana kasnije.

