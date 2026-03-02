Milan Glušac na utakmici između Srbije i Holandije na EP u Beogradu 2026.

Vaterpolista Novog Beograda Milan Glušac izjavio je danas da njegova ekipa spremno dočekuje duel protiv Olimpijakosa u prvom kolu TOP 8 faze Lige šampiona.Duel je na programu u utorak od 20.30 časova na bazenu SC "11. april".

Novobeograđani su peti put uzastopno izborili plasman među osam najboljih timova Evrope.

"Spremno dočekujemo taj duel. Veoma dobro smo trenirali u proteklom periodu", izjavio je golman Novog Beograda Milan Glušac.

On je istakao kvalitet i iskustvo grčkog tima.

"Olimpijakos je vrlo snažna ekipa, sa mnogo grčkih reprezentativaca. Njihova igra se u velikoj meri oslanja na dva vrhunska centra, Konstantinosa Kakarisa i Jorgosa Nikolaidisa, koji im daju dodatnu dubinu i agresivnost. Na nama je da odgovorimo na pravi način u veoma zahtevnim duelima. Verujem u pobedu, motivisani smo i jedva čekamo početak utakmice", rekao je Glušac.

Pored Olimpijakosa, Novi Beograd će u TOP 8 fazi Lige šampiona igrati i protiv španske Barselonete i italijanske Breše. Prema sistemu takmičenja, dve prvoplasirane ekipe iz grupe izboriće plasman na fajnal-for.

"Naše ambicije su svake godine iste – da se plasiramo na fajnal-for. Smatram da imamo dobre šanse, jer je grupa po meri i sa svima možemo ravnopravno da igramo. Najvažnije je da pobeđujemo kod kuće i da na strani upišemo bar jednu pobedu. Optimista sam i verujem da ćemo proći dalje", zaključio je Glušac.