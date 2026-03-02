Slušaj vest

Ratna dešavanja na Bliskom istoku mogla bi značajno da utiču na kalendar Formula 1 za predstojeću sezonu, pošto čelnici takmičenja razmatraju izmene zbog bezbednosne situacije u regionu.

Kako je ranije najavljeno, u ovogodišnjem kalendaru trebalo je da se nađu trke u Bahrein i Saudijska Arabija, zemljama koje su pogođene aktuelnim sukobom između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa jedne, i Irana sa druge strane. Međutim, zbog eskalacije tenzija, postoji mogućnost da ove trke budu otkazane.

1/4 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Prema prvim informacijama, trka planirana za 12. april u Bahreinu, kao i ona zakazana sedam dana kasnije u Saudijskoj Arabiji, mogle bi da budu zamenjene trkama u Portugalu i Italiji. Kao potencijalne alternative pominju se staze u Portimau i Imoli, koje važe za legendarne piste i koje bi, bez sumnje, obradovale ljubitelje automobilizma.

Ipak, konačna odluka još nije doneta. Čelnici Formule 1 pažljivo prate razvoj situacije, ali neće imati previše vremena za čekanje, s obzirom na to da timovi i organizatori trka moraju pravovremeno da započnu pripreme ukoliko dođe do promene u kalendaru.

BONUS VIDEO: