Slušaj vest

Vozač Formule 1 i pilot Ferarija Šarl Lekler oženio se samo nedelju dana pred početak nove sezone.

Šarl Lekler i njegova izabranica Aleksandra Sen Mle stupili su u brak na ceremoniji održanoj u najstrožoj tajnosti u Monaku.

Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Venčanje u tajnosti

Venčanje je održano u subotu u Monte Karlu, uz prisustvo najbližih prijatelja i porodice. Zanimljivo, sve zvanice maksimalno su ispoštovali želju Šarla Leklera i njegove supruge da vest o svadbi drže u tajnosti, sve dok njih dvoje to ne objave.

Dva dana posle svadbe, Šarl Lekler se oglasio na društvenim mrežama, podelivši seriju video-snimaka i fotografija. Odmah za njim, njegova izabranica ažurirala je svoj nalog na društvenim mrežama u Aleksandra Malena Lekler.

Tek sledi veselje

Lekler, poznat i kao princ Monaka, takođe je nagovestio da proslava nije ni blizu kraja, otkrivši obožavaocima na Instagramu da je ovo samo "prvi deo". Dodao je da će "drugi deo biti sledeće godine sa najbližima".

Šarl Lekler provozao je svoju dragu u retkom modelu Ferarija 250 Testa Rosa, klasičnom oldtajmeru, ulicama Monte Karla. Time je momak iz Monaka želeo da da značaj timu za koji vozi u šampionatu Formule 1.

Pas u smokingu

I jedan bizaran detalja. Šarl i Aleksandra su njihovog kućnog ljubimca psa Lea obukli u smoking, pa je i on prisustvovao svadbi. Njih dvoje su se venčali četiri meseca posle veridbe, a upoznali su se 2023. Najlepše želje paru Lekler putili su i članovi kneževske porodice Grimaldi iz Monaka.

Narednog vikenda počinje sezona u Formuli 1. Prva trka biće održana u nedelju, za Veliku nagradu Australije u Melburnu, rano ujutro po našem vremenu. Šarl Lekler sa Ferarijem napada titulu, koju od prošle sezone brani vozač ekipe Meklaren Lando Noris.

Mlada poznata na netu

Šarl Lekler rođen je 16. oktobra 1997. godine u Monte Karlu. Od 2019. godine vozi za Ferari. Smatra se jednim od najtalentovanijih vozača svoje generacije, sa impresivnim karting uspesima i brzim napretkom kroz razne serije do Formule 1.

Aleksandra Lekler rođena je 9. juna 2001. godine u mesto Kalai u Francuskoj. Manekenka je i influenserka. Na Instagramu je prati gotovo tri miliona ljudi, dok na TikToku ima skoro dva miliona pratilaca. Posebno je poznata po svom profilu posvećenom istoriji umetnosti, na kojem s ljubavlju deli edukativne i estetski doterane objave.