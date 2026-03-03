Slušaj vest

Švedski atletičar Armand Duplantis, španski teniser Karlos Alkaraz, italijanski teniser Janik Siner, slovenački biciklista Tadej Pogačar, fudbaler Pari Sen Žerman i reprezentativac Francuske Usman Debele i svetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez nominovani su za prestižnu nagradu Laureus za najboljeg sportistu u 2025. godini, saopšteno je danas.

Kandidatkinje za najbolju sportistkinju sveta u prošloj godini su španska fudbalerka Aitana Bonmati, beloruska teniserka Arina Sabalenka, američka plivačica Keti Ledecki i atletičarke Melisa Džeferson-Vuden (SAD), Fejt Kipjegon (Kenija) i Sidni Meklaflin-Levron (SAD).

U konkurenciji za tim godine nalaze se ženska fudbalska reprezentacija Engleske, ženska reprezentacija Indije u kriketu, ekipa Meklaren u šampionatu Formule 1, košarkaški klub Oklahoma, golf reprezentacija Evrope i fudbalski klub Pari Sen Žermen.

Kandidati za "proboj" godine su fudbaler PSŽ-a i reprezentativac Francuske Dezire Due, brazilski teniser Žoao Fonseka, košarkaš Oklahome i reprezentativac Kanade Šej Gildžes-Aleksander, svetski šampion u F1 i vozač Meklarena Britanac Lando Noris, kineski plivač Ju Zidi i britanski igrač pikada Luk Litler.

U konkurenciji za nagradu za "povratak godine" nalaze se američka teniserka Amanda Anisimova, kolumbijski biciklista Egan Bernal, britanski golfer Rori Mekilroj, britanski biciklista Simon Jets, atletičarka iz Jamajke Julimar Rohas i engleska fudbalerka Lija Vilijamson.

Za najboljeg sportistu sa invaliditetom kandidati su brazilski plivač Gabrijel Araužo, italijanski plivač Simone Barlam, švajcarska atletičarka Katarina Debruner, češki plivač David Kratohvil, ekvadorska atletičarka Kijara Rodrigez i američka reprezentativka u hokeju na ledu Kelsi Diklaudio.

Pobednici u svim kategorijama biće proglašeni na svečanoj ceremoniji, koja će biti održana 20. aprila u Madridu.