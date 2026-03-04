Slušaj vest

Ženska ekipa Srbije puškom, u sastavu Aleksandra Havran, Anđelija Stevanović i Ljiljana Cvetković, je osvojila bronzu u disciplini "Trio" na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Jerevanu.

Titulu u Jerevanu je osvojila Norveška, pobedivši u finalu Nemačku sa 16:0. ; Disciplina "Trio" je na programu Evropskog prvenstva vazdušnim oružjem od 2024, a Srbija je danas stigla do prve seniorske medalje, posle nekoliko propuštenih šansi i petih mesta u protekle dve godine.

Aleksandra Havran Foto: H en N kup, SSS

Ekipa Srbije je u takmičenju muških "Trio" timova puškom je bila nadomak plasmana u polufinale, zauzevši peto mesto. Kao četvrtoplasirana u polufinale je prošla Nemačka, koja je Srbiju nadmašila za jedan deseti deo kruga.

Titulu u muškoj konkurenciji osvojila je Nemačka koja je u finalu bila bolja od Norveške, dok je bronza pripala strelcima Švedske.

