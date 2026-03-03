Slušaj vest

Sedmostruki svetski šampion vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da neće imati zadrške u svojoj 20. sezoni u Formuli 1 i da je i dalje "čvrsto na svojim nogama, i dalje gladan i koncentrisan na ostvarenje sna".

Luis Hamilton u Ferariju

Hamilton se priprema za početak nove sezone, trku za Veliku nagradu Australije u Melburnu, koja je na programu predstojećeg vikenda. On je rekao da se oseća osveženo pred drugu sezonu u Ferariju, u kojoj će pokušati da prevaziđe razočaranje iz prethodne godine, u kojoj prvi put u karijeri nije imao plasman na pobedničko postolje.

"Dvadeset sezona kao vozač Formule 1. Teško je čak i shvatiti stvartnost tog broja. Počelo je snom. Snom koji su neki nazvali smešnim i rekli da nikada ništa neću postići. Uprkos tome, san se nikada nije promenio i nikada nisam prestao da ga jurim", naveo je Hamilton u objavi na Instagramu.

Hamilton je zajedno sa čuvenim Mihaelom Šumaherom rekorder sa sedam šampionskih titula. Britanski vozač je najuspešniji vozač svih vremena sa 105 pobeda i 104 pol pozicije.

"San mora biti praćen delima i pre svega verom. Verovanjem koje se ne slomi bez obzira na to šta bace pred tebe ili na šta naiđeš. Uvek će biti ljudi koji sumnjaju u tebe, ljudi koji će pokušati da te blokiraju, ali nikada ne možeš prestati da se boriš", naveo je 41-godišnji britanski vozač.

"Dvadeset godina ispunjenih neverovatnim usponima i brutalnim padovima, sa više grešaka nego što uspem da izbrojim. Ali te greške su učinile putovanje još slađim. Ti držiš moć svoje sudbine. Sve što ti je potrebno da uspeš je u tebi. Trebaće ti pomoć na tom putu, kao što je meni bila potrebna, ali ta iskra, ta vatra, još je u tebi", dodao je.

Hamilton je rekao da će zauvek biti zahvalan na lekcijama, mirnim trenucima, haosu i mnogima koji su mu pomogli da ostvari snove.

"Zahvalan sam i onima koji su sumnjali i koji su pokušali da me obore. I dalje sam ovde, 20 godina kasnije, još stojim čvrsto, još sam gladan, još sam fokusiran na san. Bez zadrške", rekao je Hamilton.

Prva trka u sezoni za Veliku nagradu Australije na programu je u nedelju 8. marta od 5.00 u Melburnu.