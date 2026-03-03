MOK: Sport mora da ostane svetionik nade
Međunarodni olimpijski komitet (MOK) naveo je danas u saopštenju, "da u svetu pogođenom sukobima, podelama i tragedijama", sport mora da ostane svetionik nade i sredstvo koje okuplja ljude kroz mirnu konkurenciju.
"Ova poruka proizilazi iz Temeljnih principa olimpizma i predstavlja srž Olimpijskog pokreta", navodi se u saopštenju.
Izvršni odbor MOK-a nedavno je ponovo potvrdio princip neutralnosti pokreta, naglašavajući njegovu ključnu ulogu u očuvanju integriteta i jedinstva sporta.
"Jačanje ovog pristupa i osiguravanje njegove relevantnosti u budućnosti sada je u fokusu posvećene radne grupe koja deluje u okviru procesa "Fit for the Future". Radna grupa ima zadatak da razmotri kako principi neutralnosti i olimpijske inkluzivnosti mogu da ostanu centralni deo sporta i u narednim decenijama", dodaje se u saopštenju.