Međunarodni olimpijski komitet (MOK) naveo je danas u saopštenju, "da u svetu pogođenom sukobima, podelama i tragedijama", sport mora da ostane svetionik nade i sredstvo koje okuplja ljude kroz mirnu konkurenciju.

Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 "Ova poruka proizilazi iz Temeljnih principa olimpizma i predstavlja srž Olimpijskog pokreta", navodi se u saopštenju.

Izvršni odbor MOK-a nedavno je ponovo potvrdio princip neutralnosti pokreta, naglašavajući njegovu ključnu ulogu u očuvanju integriteta i jedinstva sporta.

"Jačanje ovog pristupa i osiguravanje njegove relevantnosti u budućnosti sada je u fokusu posvećene radne grupe koja deluje u okviru procesa "Fit for the Future". Radna grupa ima zadatak da razmotri kako principi neutralnosti i olimpijske inkluzivnosti mogu da ostanu centralni deo sporta i u narednim decenijama", dodaje se u saopštenju.

Zimske olimpijske igre, biatlon Izvor: Kurir