Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Olimpijakos 12:10 (4:2, 3:2, 1:4, 4:2), u prvom kolu Grupe A TOP 8 faze Lige šampiona.

VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Najefikasniji kod Novog Beograda bili su Nikola Lukić sa četiri i Vasilije Martinović sa tri pogotka, dva gola je postigao Aleksa Ukropina, a po jednom su se u listu strelaca upisali Luka Gladović, Marko Dimitrijević i Miroslav Perković.

Najefikasniji kod Olimpijakosa bio je Gerge Zalanki sa šest pogodaka.

U istoj grupi, Barseloneta je na gostujućem terenu pobedila Brešu 13:11.

U narednom kolu, Novi Beograd će gostovati Barseloneti, dok će Olimpijakos u Atini dočekati Brešu.

Ne propustiteOstali sportoviNOVI BEOGRAD U POLUFINALU LIGE ŠAMPIONA: Srpski predstavnik potopio Olimpijakos!
mix-5210.jpg
Ostali sportoviFILIPOVIĆ RASTUŽIO NOVI BEOGRAD: Srpski predstavnik namučio favorizovani Olimpijakos u Ligi šampiona
novi-beogradolimpijakos92845.jpg
Ostali sportoviVATERPOLO SPEKTAKL: Olimpijakos sa Filipom Filipovićem gostuje Novom Beogradu u derbiju Lige šampiona
nbgnais118.jpg

Sramotan faul Ridigera Izvor: BeinSport/Screenshot