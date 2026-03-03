VATERPOLO
VELIKA POBEDA U BORBI ZA F4 : Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Olimpijakos u LŠ
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Olimpijakos 12:10 (4:2, 3:2, 1:4, 4:2), u prvom kolu Grupe A TOP 8 faze Lige šampiona.
VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia
Najefikasniji kod Novog Beograda bili su Nikola Lukić sa četiri i Vasilije Martinović sa tri pogotka, dva gola je postigao Aleksa Ukropina, a po jednom su se u listu strelaca upisali Luka Gladović, Marko Dimitrijević i Miroslav Perković.
Najefikasniji kod Olimpijakosa bio je Gerge Zalanki sa šest pogodaka.
U istoj grupi, Barseloneta je na gostujućem terenu pobedila Brešu 13:11.
U narednom kolu, Novi Beograd će gostovati Barseloneti, dok će Olimpijakos u Atini dočekati Brešu.
