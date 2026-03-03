Slušaj vest

Atletski klub Crvena zvezda najuspešniji je klub na Prvenstvu Srbije, održanom proteklog vikenda u Atletskoj dvorani “Banjica”, osvojivši ukupno 15 medalja, od čega sedam zlatnih.

U sprintu na 60 metara, Strahinja Jovančević potvrdio je status najbržeg sprintera u zemlji. Do zlata je stigao rezultatom 6,69 sekundi, koji ga je svega tri stotinke delio od državnog rekorda.

„Ovo je poklon sebi za sav rad, trud i veru u sebe. Mislim da sam sebe nagradio i veliko je zadovoljstvo na svoj rođendan osvojiti zlato uz lični rekord“, rekao je Jovančević nakon finala.

Na srednjim prugama dominirala je Milica Tomašević, koja je osvojila dva zlata – na 1500 i 3000 metara.

„Utisci su izvanredni. Po prvi put osvajam zlato na 1500 metara, koja mi je i omiljena disciplina“, izjavila je Tomašević nakon pobede na 1500 metara, dodajući da želi da upotpuni tu krunu i zlatom na 3000 metara, što je dan kasnije i ostvarila.

U bacanju kugle najuspešniji je bio Stefan Jovanović, koji je titulom državnog prvaka potvrdio kontinuitet dobrih rezultata.

„Zadovoljan sam rezultatom, iz serije u seriju bio sam sve bolji. Dvorana mi ne odgovara u potpunosti, ali ovaj rezultat pokazuje moje fizičke sposobnosti ove godine. Očekujem još bolje rezultate na otvorenom“, najavio je Jovanović.

Crvena zvezda je osvojila i tri zlatne medalje u štafetnim trkama na 4x200 i 4x400 metara, čime je dodatno učvrstila lidersku poziciju u ukupnom plasmanu.

Rezultat od 15 osvojenih medalja i sedam titula državnih prvaka potvrđuje stabilnost i širinu tima, kao i kontinuirani rad sa atletičarima u svim disciplinama.