Almir Memić, srpski bokser, obratio se Milošu Janičiću, MMA borcu koji bi trebalo da debituje u ringu i to na bokserskom spektaklu u Borou koji će se održati 28. marta u organizaciji "Balkan Boxing-a".

Još uvek nije poznato ko će biti protivnik MMA asu, a Memić je imao prelog za Nenada Borovčanina, predsednika Bokserskog saveza Srbije.

"Želim da pozdravim Nenada Borovčanina, koji je pratio celu moju karijeru, i uspone i padove. Imam dobar predlog: mislim da nema potrebe da se Janičiću traži neki nebitan protivnik. On je iskusan borac, bar tako tvrdi.

Dugo trenira po kampovima, na Tajlandu i drugde. Po njegovim rečima, iskusniji je od mene. Zato predlažem da organizuju meč između nas. Boriću se za sitne pare, nije bitno, samo da ga prebijem.

On jednostavno ne zaslužuje medijsku pažnju u boksu. Njegov najveći uspeh je pobeda nad Markom Bojkovićem, ali Bojković tada nije bio na svom nivou. Uveren sam da će ga u mogućem revanšu uništiti", rekao je Memić u snimku koji je objavio na društvenoj mreži Instagram.

Janičić za sada nije puno pažnje posvetio ovome, ali jeste ostavio kratak odgovor uvredljivog sadržaja:

"Tebra ti si incest", napisao je on.

