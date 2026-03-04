Slušaj vest

Iransko-nemački borac Hatef Moil osvajanjem šampionskog pojasa u teškoj kategoriji na FNC priredbi u Minhenu potvrdio je svoju nestvarnu dominaciju.

Savladao je Ivana Vitasovića, preuzeo tron i nastavio svoj impresivan pobednički niz. Ovaj sjajni MMA borac vezao je čak 13 uzastopnih pobeda - poslednji put proražen je sada već davne 2018. godine.

Posebnu pažnju javnosti izazivaju priče o Hatefovom životu van oktagona, pošto je više puta preživeo pucnjave, ubode nožem...

O njegovom burnom prvatnom životu u popularnom podkastu "Inkubator" govorio je Hatefov menadžer Ivan Dijaković.

"Četiri puta je upucan, osam puta izboden nožem. Nedavno je na ulici nokautirao dve osobe, a jednom prilikom mu je slomljena stolica o glavu, ali nije pao. Nisu mogli da ga obore stolicom. Čega bi se takav čovek bojao?" rekao je Dijaković.

Iako ga prati imidž opasnog momka, njegov agent tvrdi da je privatno potpuno drugačiji.

"Ima veliko srce i izuzetno je dobar čovek. Ljudi ga doživljavaju kao arogantnog, ali on je zapravo odan i ljubazan. Za mene je on jedna od najboljih osoba koje poznajem. Ono što pokazuje u javnosti je deo imidža, sjajno glumi neativca, ali je u suštini dobar momak", otkriva Dijaković.

Pokušaj ubistva

Moil je 2015. godine preživeo pokušaj ubistva. Napad se dogodio 8. decembra 2015. godine, dok je u automobilu čekao svoju devojku.

Napadač je prišao automobilu i rekao mu da izađe. Moil je odbio, a napadač je izvadio pištolj i zapucao kroz prozor sa vozačeve strane. Pogodio ga je u ruku i grudi.

Nakon toga je otvorio vrata i ispalio još nekoliko hitaca.

Moil je upalio auto i krenuo prema ulazu u noćni klub, nakon čega je napadač pobegao.

Kao mogući motiv napada spominjao se sukob koji se dogodio dva meseca ranije. Moil je tada radio kao obezbeđenje u jednom noćnom klubu i zabranio je ulazak Muhamedu A, koji je kasnije izvršio napad. U noći kada je Muhamed pucao u MMA borca ponovo su se sreli, došlo je do svađe i moli je udario Muhameda, a ovaj je nakon toga otišao po oružje...