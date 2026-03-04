Tužne vesti i odlazak čoveka koji je toliko toga učinio za svetsku odbojku - preminuo je Aleksandar Boričić , jedno od najvažnijih imena, ne samo u Srbiji i regionu, već u čitavom svetu.

- Upravo sam saznao da je predsednik odbojkaškog saveza Jugoslavija, Srbije i Crne gore, Srbije predsednik CEV i potpredsednik FIVB Aleksandar Boričić, preminuo zbog posledica moždanog udara. Neću nabrojati uspehe, titule, hobije i zasluge. Njih je more. Čovek od koga sam najviše naučio o sportskoj diplomatiji i upravljanjem procesa sporta. Najzaslužniji za uspehe zlatne generacije i status naše odbojke. Iako sputavan zbog integriteta, do kraja ostao lojalan sebi,porodici i onome što je voleo. ČOVEK pre svega. Sada sa svojim saigračima i prijateljem, bronzanim sa EPO 75, mojim ocem Milošem. Neka ti je laka zemlja učitelju i jedini pravi predsedniče. Hvala ti na svemu, svakom savetu, prekoru, sugestiji. Neke praznine koje ostanu iza vas nikada ih niko ne može popuniti. Ma koliko da se trudi. Najiskrenije saučešće porodici. Seki, Aleksandri, Ivani i unucima. Crvena zvezda je izgubila jednog velikog zvezdaša a sport....nije ni svestan koliku je vrednost nosio ovaj čovek - napisao je Vanja Grbić na Instagramu.