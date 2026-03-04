Slušaj vest

Ministar sporta, Zoran Gajić, oglasio se povodom smrti Aleksandra Boričića, legende srpskog sporta.

- Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Aleksandra Boričića, jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji srpskog sporta i čoveka koji je svojim radom trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi.

- Njegova bogata sportska karijera, započeta u Crvenoj zvezdi, nastavljena je kroz značajne uspehe u reprezentativnom dresu Jugoslavije, uključujući i osvajanje prve medalje u istoriji naše muške odbojke na Evropskom prvenstvu 1975. godine. Nakon igračke karijere, Aleksandar Boričić nastavio je da služi sportu kao trener i sportski funkcioner, ostavljajući neizbrisiv trag u razvoju institucija odbojke.

- Kao dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza, bio je jedan od ključnih ljudi u periodu velikih uspeha naše odbojke, uključujući i osvajanje olimpijskog zlata u Sidneju 2000. godine. Njegova vizija, znanje i posvećenost doprineli su da srpska odbojka postane jedan od simbola sportskog uspeha naše zemlje.

- Sport u Republici Srbiji ima poseban društveni značaj, a ličnosti poput Aleksandra Boričića svojim radom najbolje potvrđuju tu vrednost i doprinose njegovom razvoju i ugledu.

- U ime Ministarstva sporta i u svoje lično ime, izražavam iskreno saučešće porodici, prijateljima i celokupnoj sportskoj zajednici. Srbija je izgubila velikog sportskog pregaoca i čoveka koji je ostavio dubok trag u istoriji našeg sporta - rekao je Gajić.