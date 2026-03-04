Slušaj vest

Velika bura podigla se regionu pred mečeve osmine finala Evrokupa u vaterpolu između crnogorskog Primorca i hrvatskog Juga.

Primorac je domaćin u prvom meču, koji je zakazan za sredu (19.00 časova), ali pitanje je da li će se odigrati... Klub iz Dubrovnika ne želi u Kotor, a Primorac i pored strahovitog pritiska odbija da "premesti" domaćinstvo u Podgoricu.

Problem - ime bazena

Bazen u Kotoru nosi ime po proslavljenom crnogorskom vaterpolisti Zoranu Gopčeviću Džimiju, koji u Hrvatskoj važi za ratnog zločinca. Prema tvrdnjama Hrvata pokojni Gopčević bio je jedan od stražara u logoru Morinj, u kom je u periodu od 1991. do 1992. godine bilo zatvoreno više od 300 hrvatskih ratnih zarobljenika. Hrvatski klubovi i sportisti zbog toga imaju preporuku da ne nastupaju u tom bazenu.

Iako je Primorac uputio žalbu Međunarodnom sudu za sportsku arbitražu (CAS), EA (European Aquatics) zahteva da se utakmica odigra u Podgorici.

Na adresu Primorca stigao je mail iz te organizacije, u kom se navodi da klub uradi sve da pripremi duel u glavnom gradu Crne Gore.

"Kao što je već saopšteno, sve do donošenja konačne odluke Suda za sportsku arbitražu (CAS), koja se očekuje najkasnije do srede, 4. marta u podne, prva utakmica odigraće se u sredu, 4. marta, u 19 sati u Podgorici. U skladu s time, molimo VPK Primorac da preuzme sve potrebne korake kako bi se utakmica odigrala prema predviđenom rasporedu. Takođe, molimo VK Jug da obavi sve potrebne pripreme za učestvovanje na utakmici u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Primorac je nakon odluke EA izdao oštro saopštenje za javnost.

"Više je nego očito da je EA, nakon neprekidnih pritisaka s hrvatske strane, doneo političku odluku kojom favorizuje VK Jug u odnosu na naš klub, čime je direktno prekršio svoje sportsko-upravno načelo da uvek bude politički neutralan i da štiti pravo autonomije sporta", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Šire implikacije su kaljanje ugleda Zorana Gopčevića, a indirektno se narušava i integritet grada Kotora i države Crne Gore, čime se kasnije otvara prostor za pritiske prilikom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Nažalost, EA je stao na stranu politike, a ne sporta, čime je napravio ozbiljan svetski presedan i otvorio Pandorinu kutiju za buduće zloupotrebe sporta u političke i druge svrhe. Takođe, vršeni su pritisci iz naše zemlje i inostranstva na klub i na mene kao predsednika, a sve s ciljem promene našeg stava i pristanka na neutralni teren, odnosno prihvatanja političke odluke na štetu sporta, na način da odustanemo od igranja u našem bazenu u kojem igramo već 41 godinu", naovodi se u saopštenju koje je potpisao predsednik kluba Siniša Kovačević.