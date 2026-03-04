Slušaj vest

Aleksa Rakonjac je u prvoj fazi kvalifikacija od mogućih 30 pogodio 27 "hitova" (10,3 kruga i bolje) i kao deseti prošao u drugi deo takmičenja, saopštio je Streljački savez Srbije.

Posle kraće pauze, Rakonjac je u drugoj fazi bio skoro nepogrešiv. Zabeležio je 29 pogodaka u krug 10,3, pa se sa ukupno 56 "hitova" popeo na treće mesto i plasirao u meč za bronzu.

U mečevima za medalje pobeđuje strelac koji prvi skupi 15 "hitova", a Rakonjac je slavio protiv ruskog takmičara Sergeja Novoselova sa 15:13. U ovoj disciplini su nastupila još dvojica srpskih takmičara - Marko Ivanović je bio u konačnom plasmanu bio deseti, a dok je Lazar Kovačević bio 35 posle prve faze takmičenja.

U ženskom "Solo" takmičenju puškom najuspešnija srpska predstavnica bila je Anđelija Stevanović, koja je osvojila 11. mesto posle dve faze kvalifikacija. Aleksandri Havran je malo nedostajalo da posle prođe u drugi deo kvalifikacija. Ona je u prvoj fazi zauzela 18. poziciju.

Bonus video: