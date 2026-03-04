Slušaj vest

Predsednik Svetske bokserske organizacije (IBA) Umar Kremljev odgovorio na saopštenje Međunarodnog olimpijskog komiteta u vezi sa situacijom na Bliskom istoku.

Nešto ranije, Međunarodni olimpijski komitet je izjavio da ne namerava da uvede sankcije protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, iako su poveli vojnu intervenciju protiv Irana.

Umar Kremljev predsednik IBA Svetske bokserske organizacije Foto: YOAN VALAT/EPA

Umar Kremljev smatra da živimo u svetu dvostrukih standarda, jer je Rusija od 2022. izopštena i izbačena iz svih međunarodnih sportskih organizacija, nakon pokretanja Specijalne vojne operacije protiv Ukrajine.

- Stav MOK-a da se sankcije ne mogu uvesti protiv sportista iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država je vrhunac cinizma i očiglednih dvostrukih standarda. Nesuspendovanje nikoga je ispravna odluka. Ali iz nekog razloga, bilo je potrebno žrtvovati sudbine sportista iz Rusije i Belorusije da bi se to postiglo - izjavio je Kremljev.

Teheran pod bombama SAD i Izraela Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Prvi čovek ruskog boksa i predsednik IBA izjavio je da je vreme da novo rukovodstvo MOK-a konačno napusti stari poredak koji je vladao pod Tomasom Bahom.

- Zaista se nadam da će na Olimpijskim igrama 2028. u Sjedinjenim Američkim Državama biti uveden nagradni fond u svim sportovima i da će se svi sportisti takmičiti pod svojim zastavama i himnama. To će omogućiti učesnicima da zarade novac, koji MOK prikuplja od reklamnih ugovora zahvaljujući samim sportistima. Olimpijski pokret mora da se reši kancera koji ga ubija i vodi do skandala i korupcije. Kao ambasador sporta, zahtevam hitne, radikalne reforme - poručio je Umar Kremljev.

1/15 Vidi galeriju Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shipenkov, EPA Yuri Kochetkov, EPA Anatoly Maltsev

Marija Zaharova, direktorka Odeljenja za informisanje i medije Ministarstva spoljnih poslova Rusije, govorila je o nevoljnosti međunarodne sportske zajednice da reaguje na događaje na Bliskom istoku.

- Istorija podvlači da je javna retorika kolektivnog Zapada protiv naše zemlje lažna. Rečeno nam je da se sportisti suspenduju jer Rusija vodi pogrešnu politiku. Ispostavilo se da to nije bio kriterijum. Rečeno je da se Rusi suspenduju zbog dopinga. Sada smo videli kako su hvatali sve vrste ljudi — i ništa se nije desilo. Našim sportistima se odbijaju vize, akreditacije ili zastava. I kažu da za to postoje objektivni razlozi. Nema objektivnih razloga! Situacija na Bliskom istoku je potvrdila da je cela njihova javna politika o ljudskim pravima bila laž - objasnila je Zaharova.