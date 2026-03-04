Slušaj vest

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavilo je 81. rođendan i već tradicionalo dodelilo godišnje nagrade.

Vest o smrti Aleksandra Boričića, doajena SD Crvena zvezda i nekadašnjeg predsednika, stigla je neposredno pre početka svečanosti, tako da mu je minutom ćutanja odata počast za sve što je učinio ne samo za klub, nego za svetsku odbojku.

Rade Krunić i Stojan Vujko na svečanosti povodom 81. rođendana SD Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Najprestižnije nagrade dobili su fudbaler Rade Krunić i rukometašica Aleksandra Stamenić, dok su najbolji klubovi bokserski i mačevalački, kolektivi koji su postali šampioni Evrope.

- Ne pokazujemo da smo samo najveće sportsko društvo u Srbiji, regionu i Blakanu, nego i porodica. Zvezda je život, sve drugo su sitnice - istakao je Rade Krunić.

Predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić istakao je da su crveno-beli napravili značajne uspehe tokom prošle godine.

- Drago mi je što Crvena zvezda i danas pokazuje veličinu kada slavi 81. rođendan. Dočekujemo ga svaljeničkoj atmosferi zbog velikih uspeha tokom prošle godine i sa velikim planovima za naredni period. Crvena zvezda od 1945. godine do danas nije samo Sportsko društvo nego i porodica, gde se uspeh gradi radom i disciplinom, ova pripadnost nije samo fraza. U prošloj godini smo osvojili 50 ekipnih trofeja, od toga 29 u seniorskoj konkurenciji. Ostaje mi da zvezdašima obećam da ćemo biti još bolji, a na to nas obavezuju i naše legende - istakao je Terzić i dodao:

- Crvena zvezda nije samo sportsko društvo. Crvena zvezda je jedna velika porodica gde se uspeh ostvaruje radom, disciplinom i velikom emocijom prema grbu koji naši sportisti nose na svojim grudima. Ova pripadnost nije samo fraza. To je zavet, emocija, čast i obaveza.

Prethodne godine crveno-bela sportska porodica je ostvarila dominaciju u gotovo svim sportovima:

- Ostvarili smo 50 ekipnih titula, od toga 29 u seniorskoj i 21 u juniorskoj konkurenciji. Obećavam svim zvezdašima da će biti još ponosniji na nas, da ćemo u narednoj godini biti još bolji, sa više pobeda i trofeja. Na to nas obavezuju naše legende koje su nam ostavile u amanet da negujemo tradiciju velike Crvene zvezde - zaključio je Zvezdan Terzić.

Vasilije Kostov i Mitar Mrkela na svečanosti povodom 81. rođendana SD Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Laureati SD Crvena zvezda

Senior - Rade Krunić (fudbal)

Seniorka - Aleksandra Stamenić (rukomet)

Klub - bokserski i mačevalački

Trener - Andreja Vukojević (rukomet)

Mlađi senior - Vasilije Kostov (fudbal)

Mlađa seniorka - Milica Tomašević (atletika)

Trener mladih - Nemanja Nikolić (džudo)

Zvezda u usponu - Nađa Antonović (odbojka)

Junior - Mihailo Simin (džudo)

Juniorka - Maša Perović (rvanje)

Juniorski klub - veslački

Kadet - Ognjen Simjanovski (košarka)

Kadetkinja - Andrea Manojlović (fudbal)

Kadetski klub - Ženski košarkaški

Pionir - Milutin Vujko (džudo)

Pionirka - Zana Perić (tenis)

Pionirski klub - Odbojkaški

Životno delo - Jasna Milosavljević-Blažić, Milan Blešić

Crveno-belo srce - Fondacija Delije

Dragoceni trenutak - Košarkaški klub

Specijalna priznanja - Karate klub, rukometni klub (žene), džudo klub, košarkaški klub, fudbalski klub

Tradicionalno, fudbalski klub za rođendan časti sve navijače besplatnim ulazom na meču porotiv Napretka 8. marta.