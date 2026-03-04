da se ne zaboravi

da se ne zaboravi

Slušaj vest

Vladimir Grbić, čuveni srpski odbojkaš i sportski radnik, potresen je smrću Aleksandra Boričića, nekadašnjeg predsednika srpskog Saveza, evropske i svetske krovne organizacije, CEV i FIVB.

Vladimir Grbić imao je sjajnu saradnju sa Aleksandrom Boričićem, tokom svoje sportske karijere, ali i posle.

Vladimir Grbić prilikom gostovanja u jednoj TV emisiji Foto: Printskrin/jutjub

- Predsednik odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne gore, Srbije predsednik CEV i potpredsednik FIVB Aleksandar Boričić, preminuo zbog posledica moždanog udara. Na dan rođendana njegove dve velike ljubavi. Crvene zvezde i ćerke Ivane. Neću nabrojati uspehe, titule, hobije i zasluge. Njih je more. Čovek od koga sam najviše naučio o sportskoj diplomatiji i upravljanjem procesa sporta - napisao je Vladimir Grbić.

Vladimir Grbić potencira da je Aleksandar Boričić prvo bio dobar čovek, a tek onda uspešan sportski radnik.

- Najzaslužniji za uspehe zlatne generacije i status naše odbojke. Iako sputavan zbog integriteta, do kraja ostao lojalan sebi, porodici i onome što je voleo. Čovek pre svega. Sada sa svojim saigračima i prijateljem, bronzanim sa EP 75, mojim ocem Milošem. Neka ti je laka zemlja učitelju i jedini pravi predsedniče. Hvala ti na svemu, svakom savetu, prekoru, sugestiji. Neke praznine koje ostanu iza vas nikada ih niko ne može popuniti. Ma koliko da se trudi. Najiskrenije saučešće porodici. Seki, Aleksandri, Ivani i unucima.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Boričić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Imao je i poruku za sve one kojima je na srcu Crvena zvezda.

- Crvena zvezda je izgubila jednog velikog zvezdaša, a sport.... Nije ni svestan koliku je vrednost nosio ovaj čovek - bio je jasan Vladimir Grbić, čovek koji je sa odbojkaškom reprezentacijom bio olimpijski i evropski šampion, te srebrni na svetu.