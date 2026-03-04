Slušaj vest

Šampionat Formule 1 počinje za vikend u Australiji, a neizvesno je održavanje trka u aprilu u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, otkako su SAD i Izrael napali Iran. Iran je zatim odlučio da napadne druge zemlje u Zalivu, uključujući Bahrein i Saudijsku Arabiju, koje imaju američke baze.

Rukovodstvo Formule 1 navelo je da pažljivo prati situaciju i da će na vreme odlučiti o trkama u Bahreinu 12. aprila i Saudijskoj Arabiji 19. aprila.

"Verujem ljudima koji vode sport. Mnogo toga je u igri. Imam porodicu koja živi na Bliskom istoku, bliske ljude. Teško je shvatiti s obzirom na sve što se dešava u ovom trenutku. Nadam se da će stvari krenuti nabolje, ali na kraju, Formula 1 će doneti ispravnu odluku i ono što je najbolje za sve nas", rekao je Gasli, preneo je Skaj.

Rukovodstvo Svetskog šampionata izdržljivosti u utorak je saopštilo da je prva trka u sezoni, u Kataru od 26. do 28. marta, otkazana.

(Beta)