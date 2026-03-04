Slušaj vest

Njima su uručene nagrade u UFK ''Lagator'', a Komisija je izabrala i najuspešniji sportski kolektiv, najboljeg trenera i najboljeg sportskog radnika, četvoro mladih sportista i sportistkinja, mladu nadu, a prvi put je dodeljena i nagrada za sportskog ambasadora i ambasadorku Loznice. Gradski menadžer i predsednik Komisije za sport Dejan Stalović rekao je sportistima da je svaka medalja koju su osvojili, svaka pobeda koju su podelili, jeste njihov lični uspeh, ali je to i uspeh njihovog kluba, trenera, porodica i čitavog grada.

- Kada se vi popnete na pobedničko postolje vi podižete i Loznicu u nove sportske visine. Iz godine u godinu izdvajamo značajna sredstva za podršku klubovima i udruženjima, jer znamo da je svaki dinar uložen usport-dinar uložen u zdravu mladost i sigurnu budućnost – kazao je on.

Najbolji sportski kolektiv je FK Loznica koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije gde trenutno zauzima četvrto mesto, i jedan je od najstarijih fudbalskih klubova sa ovih prostora, najbolji sportski radnik je Jelica Burmazović, sekretar ŽRK Loznica-grad, a najbolji trener Milan Nedeljković, koji vodi MRK Loznica, a koga je nedavno specijalizovani sajt za rukomet ''Rukometni žurnal'' proglasio za najboljeg trenera Super ''B'' lige. MRK Loznica takmiči se u Super ''B'' ligi ''Istok-zapad'' , prva je i u dosadašnjem toku sezone ne zna za poraz.

Najbolje mlade sportistkinje su Valentina Grujić član BK Konstantin i Milica Kojić iz Tekvodno kluba Loznica, dok su najbolji mladi sportisti Igor Milutinović, Karate klub Gučevo iz Banje Kovijače, i Pavle Popović, bokser BK Konstantin. Mlada loznička nada je Bogdan Obradović koji je sa Evropskog, afričkog i bliskoistočnog prvenstva, održanog u Beogradu, doneo zlatno odličje i osigurao plasman na Svetsko prvenstvo.

Ambasadorka sporta je karatistkinja Brankica Negovanović, dugogodišnji reprezentativac Srbije, a ambasador Jovan Cvetanović, član Akademije borilačkih sportova, koji je nedavno osvojio je zlatnu medalju i titulu svetskog prvaka u džiju-džici, u kategoriji do 21 godine.

Loznica je u ovogodišnjem gradskom budžetu predvidela oko 170 miliona dinara za sportske kolektive, i grad je koji godinama finansira više od sto klubova i udruženja, odnosno blizu 4.000 sportista.