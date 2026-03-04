Slušaj vest

Skupštini je prisustvovalo 43 delegata, a izbor Jorgića na čelo ŠSS podržali su delegati Šahovskog saveza Beograda, ŠS Centralne Srbije, ŠS Vojvodine, ŠS Kosova i Metohije, kao i mnogi šahovski klubovi, navodi se u saopštenju Šahovskog saveza Srbije.

Novi mandat

Nakon formalnog dela sednice, Jorgić je predstavio prisutnim delegatima rad Saveza, kao i program i planove za naredne aktivnosti, ističučući da je u prethodnoj godini načinjen veliki pomak u organizacionom smislu, kao i jačanje kapaciteta za realizaciju najznačajnijih projekata.

- Velika mi je čast što mi je poveren novi četvorogodišnji mandat i mislim da zajedničkim trudom i energijom možemo mnogo toga da učinimo kada je u pitanju srpski šah. Svoje ciljeve usmericemo na nastavak aktivnosti za uvođenje šaha u škole, ali i pocetak aktivnosti za implementaciju šaha u završnu godinu predškolskih ustanova, kao i rad na poboljšanju uslova za napredak mladih i talentovanih šahista, kroz Akademiju za mlade talente ŠSS - rekao je Jorgić.

- Posebno ćemo jačati saradnju sa lokalnim samoupravama, koje će se ogledati u organizaciji Trofeja u najmanje 10 gradova na godišnjem nivou. Takođe ćemo raditi i na kontinuiranom kandidovanju za organizaciju zvaničnih evropskih i svetskih prvenstava, a posebnu pažnju posvetićemo i na poboljšanju uslova za članove nacionalnih reprezentacija - dodao je Jorgić.

Foto: Šahovski Savez Srbije

Osnivanje Srpske kuće šaha



On je naveo da ŠSS nastavlja sa podrškom daljem jačanju šaha na Kosovu i Metohiji, kao i Šahovskom savezu Republike Srpske.

- Veliku pažnju i napore usmeravaćemo ka nastupu na svetskoj izložbi 'Beograd EKSPO 2027', sa idejnim projektom 'Igranje šaha 93 dana', a što je jedan vrlo ozbiljan projekat - poručio je Jorgić i dodao da je u planu i rad na projektu koji je san svih šahovskih zaljubljenika a to je osnivanje Srpske kuće šaha.

Foto: Šahovski Savez Srbije

Izbornoj Skupštini prisustvovao je i generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.